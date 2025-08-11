Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал убрать бездомных с улиц столицы и усилить борьбу с преступностью. Своими намерениями глава Белого Дома поделился в соцсети Truth Social.

«Бездомные должны уйти, СРАЗУ. Мы дадим им жилье, но далеко от столицы. Преступников выселять не будем — их посадим в тюрьму, где им и место», — написал Трамп.

При этом мэр американской столицы Мюриэль Баузер отметила, что никакого всплеска преступности в городе не наблюдается.«В столице нет всплеска преступности. В 2023 году был рост, но сейчас мы на 30-летнем минимуме», — сказала она в интервью MSNBC.

По информации Reuters, администрация Трампа готовит отправку сотен военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон — так же, как это делалось в Лос-Анджелесе во время протестов по вопросам иммиграции. Однако решение о количестве и роли гвардейцев еще не принято.