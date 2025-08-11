Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал убрать бездомных с улиц столицы и усилить борьбу с преступностью. Своими намерениями глава Белого Дома поделился в соцсети Truth Social.
«Бездомные должны уйти, СРАЗУ. Мы дадим им жилье, но далеко от столицы. Преступников выселять не будем — их посадим в тюрьму, где им и место», — написал Трамп.
При этом мэр американской столицы Мюриэль Баузер отметила, что никакого всплеска преступности в городе не наблюдается.«В столице нет всплеска преступности. В 2023 году был рост, но сейчас мы на 30-летнем минимуме», — сказала она в интервью MSNBC.
По информации Reuters, администрация Трампа готовит отправку сотен военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон — так же, как это делалось в Лос-Анджелесе во время протестов по вопросам иммиграции. Однако решение о количестве и роли гвардейцев еще не принято.
В Вашингтоне, в отличие от штатов, президент контролирует Национальную гвардию напрямую.
Ранее гвардейцев привлекали к обеспечению порядка после штурма Капитолия 6 января 2021 года.В Белом доме не объяснили, какие юридические основания будут использовать для выселения, поскольку федеральная власть контролирует только часть земли и зданий в городе.По данным Community Partnership, в Вашингтоне находится около 3,8 тысячи бездомных, большинство из которых живут в приютах или временном жилье, а не на улицах.
Сообщается, что недовольство Трампа вызвал инцидент с нападением на молодого сотрудника его администрации. После этого в столице усилилилась деятельность федеральных правоохранительных органов. На выходных Вашингтон патрулировали 450 федеральных полицейских.Вместе с тем, по информации местной полиции, за первые семь месяцев 2025 года уровень насильственных преступлений в городе снизился на 26% по сравнению с прошлым годом, а общий уровень преступности — примерно на 7%.
Напомним, что управление бюджетом Вашингтона находится под контролем Конгресса, а для изменения системы местного управления потребуется принятие нового закона.