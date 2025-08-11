Баку выделит Украине $2 млн для закупки электрооборудования, произведенного в Азербайджане. Это станет частью гуманитарной помощи от республики, сообщил 11 августа президент Ильхам Алиев.
Алиев подписал указ о выделении средств из своего резервного фонда на закупку и доставку оборудования. Министерство энергетики займется его приобретением и отправкой, а Министерство финансов покроет расходы. В Баку подчеркнули, что помощь предоставляется в рамках давнего партнерства с Киевом, напомнив, что с начала войны Азербайджан уже оказал Украине гуманитарную поддержку на сумму свыше $40 млн.
Решение было принято на фоне роста напряженности между Москвой и Баку после российских ударов по принадлежащим Азербайджану энергетическим объектам в Украине.
10 августа Алиев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры осудили удары российских беспилотников по нефтебазе SOCAR в Одесской области и газокомпрессорной станции «Орловка», через которую азербайджанский газ поступает в Украину.
Ночной налет 7–8 августа, в ходе которого пять российских дронов поразили объект SOCAR, вызвал пожар, повредил дизельный трубопровод и ранил четверых сотрудников. Это была вторая атака за неделю на объекты в Украине, связанные с Азербайджаном.
По данным издания Caliber.Az, ссылающегося на правительственные источники, Баку может пересмотреть эмбарго на поставки вооружений Украине, если подобные удары продолжатся. Это будет означать кардинальный пересмотр политики Баку: до сих пор Азербайджан ограничивался гуманитарной помощью и проектами по восстановлению, избегая прямых поставок оружия, несмотря на запросы Киева.
Удары произошли всего через несколько недель после того, как Украина начала импортировать азербайджанский газ по Трансбалканскому трубопроводу, который в Киеве считают ключевым для диверсификации поставок. Власти двух стран заявляют, что атаки Москвы направлены на срыв этой торговли и давление на Азербайджан.
Баку с начала войны в 2022 году занимает нейтральную позицию, призывая РФ и Украину к мирному урегулированию конфликта.