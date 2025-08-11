Баку выделит Украине $2 млн для закупки электрооборудования, произведенного в Азербайджане. Это станет частью гуманитарной помощи от республики, сообщил 11 августа президент Ильхам Алиев.

Алиев подписал указ о выделении средств из своего резервного фонда на закупку и доставку оборудования. Министерство энергетики займется его приобретением и отправкой, а Министерство финансов покроет расходы. В Баку подчеркнули, что помощь предоставляется в рамках давнего партнерства с Киевом, напомнив, что с начала войны Азербайджан уже оказал Украине гуманитарную поддержку на сумму свыше $40 млн.

Решение было принято на фоне роста напряженности между Москвой и Баку после российских ударов по принадлежащим Азербайджану энергетическим объектам в Украине.

10 августа Алиев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры осудили удары российских беспилотников по нефтебазе SOCAR в Одесской области и газокомпрессорной станции «Орловка», через которую азербайджанский газ поступает в Украину.

Ночной налет 7–8 августа, в ходе которого пять российских дронов поразили объект SOCAR, вызвал пожар, повредил дизельный трубопровод и ранил четверых сотрудников. Это была вторая атака за неделю на объекты в Украине, связанные с Азербайджаном.