Между Путиным и Пашиняном «накопились вопросы»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита ШОС в Китае
Никол Пашинян и Владимир Путин / Reuters
31 августа 2025 г.

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС. 

Переговоры состоялись в Китае после окончания приема в честь глав делегаций, прибывших на саммит ШОС, а также гостей, приглашенных председателем КНР Си Цзиньпином. 

Путин отметил, что правительства России и Армении находятся в постоянном контакте.  

«Коллеги наши в постоянном контакте. Мне докладывают члены правительства, они и в Армении часто бывают. Ваши члены правительства приезжают в Россию. Сейчас обо всем поговорим», — сказал президент России. 

Российский лидер подчеркнул, что рад возможности переговорить с премьером Армении, так как накопилось много тем для обсуждения.  

«Очень рад вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами будет полезной и содержательной. Рад вас видеть», — заявил Путин. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ отметил важность партнерства и диалога между странами.  

«У нас всегда очень насыщенная повестка. Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились. Наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами», — сказал глава правительства Армении. 

 

