Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры состоялись в Китае после окончания приема в честь глав делегаций, прибывших на саммит ШОС, а также гостей, приглашенных председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин отметил, что правительства России и Армении находятся в постоянном контакте.

«Коллеги наши в постоянном контакте. Мне докладывают члены правительства, они и в Армении часто бывают. Ваши члены правительства приезжают в Россию. Сейчас обо всем поговорим», — сказал президент России.

Российский лидер подчеркнул, что рад возможности переговорить с премьером Армении, так как накопилось много тем для обсуждения.