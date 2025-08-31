В китайском Тяньцзине на полях саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.

Переговоры прошли в расширенном составе с участием министров и высокопоставленных представителей обеих стран.

Как сообщили в МИД Китая, Си Цзиньпин подчеркнул, что сохранение высокого уровня двусторонних отношений отвечает основополагающим интересам Пекина и Анкары и одновременно отражает коллективные цели стран Глобального Юга. Он отметил, что Китай и Турция являются независимыми развивающимися великими государствами и значимыми членами Глобального Юга.

«Китай и Турция, опираясь на дух независимости, должны стремиться к достижению мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды. На этой основе мы продолжим совместную работу ради благосостояния наших народов. Важно, чтобы обе страны углубляли стратегическое партнерство, обеспечивая создание более справедливой и равноправной системы глобального управления», — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что в следующем году исполнится 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Турцией. По его словам, юбилей станет важной возможностью для укрепления связей и вывода отношений на новый уровень.

Си Цзиньпин выделил необходимость укрепления политического доверия и взаимной поддержки в вопросах, касающихся ключевых интересов и стратегических приоритетов двух стран. Он отметил значимость сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.