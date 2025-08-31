Вице-президент и министр нефти Венесуэлы Дельси Родригес выступила с резким заявлением в адрес США. Об этом сообщает венесуэльская пресса.
Выступая в штате Карабобо, Родригес обвинила Вашингтон в проведении враждебной политики. Она указала на отправку американских военных кораблей в Карибское море.
«Решайте свои внутренние проблемы и не приближайтесь к нашим берегам и территории Венесуэлы. Если США осмелятся напасть на нашу страну, Венесуэла станет для них самым страшным кошмаром», — заявила Родригес.
По ее словам, Соединенные Штаты стремятся завладеть богатыми энергетическими ресурсами Венесуэлы.
«США — это страна, построенная на империализме и экспансионизме, эксплуатирующая природные богатства. Они рассматривают другие государства как свои колонии, в то время как сами сталкиваются с глубокими социальными, экономическими и политическими кризисами», — подчеркнула вице-президент.
Родригес отвергла обвинения Вашингтона в том, что Венесуэла якобы превратилась в «наркотеррористическое государство».
«Обвинять народ Симона Боливара и Уго Чавеса в наркоторговле — это бесстыдная ложь и моральное падение. Венесуэла — это страна мира и надежды, не только для нас, но и для народов всего мира», — сказала она.
Напряженность в отношениях Каракаса и Вашингтона растет. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении борьбы с латиноамериканскими наркокартелями с использованием вооруженных сил в регионах их активности.
8 августа Вашингтон увеличил награду за информацию, которая приведет к аресту или осуждению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, с 25 до 50 млн долларов.
Министерство финансов США утверждает, что Мадуро более десяти лет возглавляет так называемый «Картель де лос Солес». 25 июля он был признан «особым глобальным террористическим субъектом».
По сообщениям СМИ, по распоряжению Трампа в Карибский регион направлена военно-морская группировка. В ее составе — подводная лодка и семь военных кораблей.
В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро 18 августа заявил, что страна готова защищать свои границы.
«Никакая империя не посмеет нарушить священные границы Венесуэлы и Южной Америки», — сказал глава государства.