ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Венесуэла обещает США «самый страшный кошмар»
Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес выступила с жесткой критикой США и предупредила Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела страны
Венесуэла обещает США «самый страшный кошмар»
Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес / AP
31 августа 2025 г.

Вице-президент и министр нефти Венесуэлы Дельси Родригес выступила с резким заявлением в адрес США. Об этом сообщает венесуэльская пресса. 

Выступая в штате Карабобо, Родригес обвинила Вашингтон в проведении враждебной политики. Она указала на отправку американских военных кораблей в Карибское море.  

«Решайте свои внутренние проблемы и не приближайтесь к нашим берегам и территории Венесуэлы. Если США осмелятся напасть на нашу страну, Венесуэла станет для них самым страшным кошмаром», — заявила Родригес. 

По ее словам, Соединенные Штаты стремятся завладеть богатыми энергетическими ресурсами Венесуэлы.  

«США — это страна, построенная на империализме и экспансионизме, эксплуатирующая природные богатства. Они рассматривают другие государства как свои колонии, в то время как сами сталкиваются с глубокими социальными, экономическими и политическими кризисами», — подчеркнула вице-президент. 

Родригес отвергла обвинения Вашингтона в том, что Венесуэла якобы превратилась в «наркотеррористическое государство».  

«Обвинять народ Симона Боливара и Уго Чавеса в наркоторговле — это бесстыдная ложь и моральное падение. Венесуэла — это страна мира и надежды, не только для нас, но и для народов всего мира», — сказала она. 

Читайте также

Напряженность в отношениях Каракаса и Вашингтона растет. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении борьбы с латиноамериканскими наркокартелями с использованием вооруженных сил в регионах их активности. 

8 августа Вашингтон увеличил награду за информацию, которая приведет к аресту или осуждению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, с 25 до 50 млн долларов. 

Министерство финансов США утверждает, что Мадуро более десяти лет возглавляет так называемый «Картель де лос Солес». 25 июля он был признан «особым глобальным террористическим субъектом». 

По сообщениям СМИ, по распоряжению Трампа в Карибский регион направлена военно-морская группировка. В ее составе — подводная лодка и семь военных кораблей. 

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро 18 августа заявил, что страна готова защищать свои границы.  

«Никакая империя не посмеет нарушить священные границы Венесуэлы и Южной Америки», — сказал глава государства. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us