Вице-президент и министр нефти Венесуэлы Дельси Родригес выступила с резким заявлением в адрес США. Об этом сообщает венесуэльская пресса.

Выступая в штате Карабобо, Родригес обвинила Вашингтон в проведении враждебной политики. Она указала на отправку американских военных кораблей в Карибское море.

«Решайте свои внутренние проблемы и не приближайтесь к нашим берегам и территории Венесуэлы. Если США осмелятся напасть на нашу страну, Венесуэла станет для них самым страшным кошмаром», — заявила Родригес.

По ее словам, Соединенные Штаты стремятся завладеть богатыми энергетическими ресурсами Венесуэлы.

«США — это страна, построенная на империализме и экспансионизме, эксплуатирующая природные богатства. Они рассматривают другие государства как свои колонии, в то время как сами сталкиваются с глубокими социальными, экономическими и политическими кризисами», — подчеркнула вице-президент.

Родригес отвергла обвинения Вашингтона в том, что Венесуэла якобы превратилась в «наркотеррористическое государство».

«Обвинять народ Симона Боливара и Уго Чавеса в наркоторговле — это бесстыдная ложь и моральное падение. Венесуэла — это страна мира и надежды, не только для нас, но и для народов всего мира», — сказала она.