Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Венгрия заявила, что не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто / AP
31 августа 2025 г.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после неформальной встречи министров ЕС в Копенгагене заявил, что Будапешт не позволит «протолкнуть Украину в ЕС». 

«Это уничтожит венгерских фермеров, продовольственную безопасность Венгрии и позволит украинской мафии проникнуть в страну. Именно поэтому мы не позволим открыть содержательную часть переговоров о вступлении, то есть конкретные разделы переговоров», — сказал Сийярто. 

Его заявление прозвучало на фоне усилий ряда стран ЕС ускорить процесс евроинтеграции Киева.  

Литва предложила столицам Союза принять «решительные меры», чтобы сделать заявку Украины на членство «реальной и необратимой». 

Инициатива предусматривает начало переговоров с Украиной и Молдовой на техническом уровне даже без Венгрии, если 26 государств-членов согласятся. Официальное одобрение могло бы быть предоставлено позже, если Будапешт изменит позицию. 

По данным СМИ, накануне визита лидеров Франции, Германии и Польши в Молдову дипломаты выражали сомнение в том, что Брюссель сможет разделить Кишинев и Киев при запуске переговорного процесса. 

 

