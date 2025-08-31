Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после неформальной встречи министров ЕС в Копенгагене заявил, что Будапешт не позволит «протолкнуть Украину в ЕС».

«Это уничтожит венгерских фермеров, продовольственную безопасность Венгрии и позволит украинской мафии проникнуть в страну. Именно поэтому мы не позволим открыть содержательную часть переговоров о вступлении, то есть конкретные разделы переговоров», — сказал Сийярто.

Его заявление прозвучало на фоне усилий ряда стран ЕС ускорить процесс евроинтеграции Киева.

Литва предложила столицам Союза принять «решительные меры», чтобы сделать заявку Украины на членство «реальной и необратимой».