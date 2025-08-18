Венгрия обвинила Украину в новой атаке на нефтепровод «Дружба», из-за которой поставки нефти на венгерские НПЗ снова остановились. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 18 августа заявил, что украинский удар вывел из строя трансформаторную станцию, необходимую для работы трубы. Это нарушило поставки российской нефти, от которой зависит вся энергосистема Венгрии.

Сийярто назвал атаку «возмутительной и неприемлемой» и предупредил, что она ставит под угрозу энергетическую безопасность Будапешта. По его словам, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил ему, что специалисты уже чинят повреждения, но сроки восстановления поставок пока неясны.

«Дружба» — один из крупнейших нефтепроводов мира. По нему российская нефть через Беларусь и Украину поступает в Венгрию и Словакию. Большинство стран ЕС отказались от закупок российской нефти из-за санкций еще в 2022 году, однако Венгрия и Словакия получили от Брюсселя разрешение на исключительные поставки и продолжают зависеть от этого маршрута.

Киев официально не прокомментировал заявление Сийярто. Но на прошлой неделе украинские военные подтвердили удар по нефтеперекачивающей станции в Брянской области. Украинская разведка сообщила, что атака вызвала взрывы и пожар, а также вывела из строя объекты, связанные с оборонной промышленностью России.

Будапешт уже не раз жаловался на подобные удары. В марте Венгрия обвинила Украину в атаке беспилотников на инфраструктуру «Дружбы» в Орловской области, которая временно остановила прокачку.