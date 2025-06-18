Иранское государственное телевидение в среду опубликовало кадры израильского дрона Hermes 900, сбитого в провинции Исфахан. Израильская армия подтвердила, что «израильский дрон был сбит в Иране».

Согласно иранским СМИ, подразделения ПВО перехватили и сбили беспилотник в восточной части Исфахана. Дрон был оснащен восемью современными ракетами. Израильская армия заявила, что аппарат был поражен иранской ракетой класса «земля-воздух» во время ночных операций.

Израильская армия добавила, что «отсутствует риск получения какой-либо информации со сбитого дрона».

Это первые визуальные доказательства уничтожения израильской техники, хотя с начала израильских атак 13 июня иранские источники заявляли о сбитии четырех израильских истребителей и множества беспилотников.

Эскалация конфликта привела к катастрофическим последствиям. По данным иранских СМИ, число погибших от израильских авиаударов по Тегерану и другим населенным пунктам достигло 585 человек, ранены не менее 1326. В ответ Иран запустил баллистические ракеты по Израилю, в результате чего погибли 24 человека и более 800 получили ранения.

Израиль начал масштабные атаки 13 июня, нацелившись на ядерные объекты Ирана в нескольких городах и командные центры высокопоставленных военных. Многие страны, включая Турцию, осудили действия Израиля.