Апелляционный суд США в федеральном округе Колумбия признал большую часть пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, незаконными. Об этом сообщает Reuters.

Решение приняли семью голосами против четырех. При этом действие тарифов остается в силе до 14 октября, чтобы администрация Трампа могла подать апелляцию в Верховный суд.

Сам Трамп резко отреагировал на это решение. В соцсети Truth Social он назвал возможную отмену тарифов «полной катастрофой для страны».

«Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными. США больше не будут терпеть торговый дефицит, несправедливые тарифы и барьеры, которые подрывают наших производителей, фермеров и всех остальных. Если это решение останется в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки», — написал президент.