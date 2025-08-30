Апелляционный суд США в федеральном округе Колумбия признал большую часть пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, незаконными. Об этом сообщает Reuters.
Решение приняли семью голосами против четырех. При этом действие тарифов остается в силе до 14 октября, чтобы администрация Трампа могла подать апелляцию в Верховный суд.
Сам Трамп резко отреагировал на это решение. В соцсети Truth Social он назвал возможную отмену тарифов «полной катастрофой для страны».
«Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными. США больше не будут терпеть торговый дефицит, несправедливые тарифы и барьеры, которые подрывают наших производителей, фермеров и всех остальных. Если это решение останется в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки», — написал президент.
Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлин в апреле 2025 года. Меры затронули 180 государств и территорий. Всем странам дали три месяца на переговоры для заключения новых торговых соглашений. На этот срок действовала временная ставка в 10%.
Позже переговорный процесс продлили, а с августа начали действовать уточненные тарифы в диапазоне от 10% до 41% для 69 стран.
Как отмечает Reuters, тарифное давление стало одним из ключевых инструментов внешней политики Трампа. Эти меры дали Белому дому рычаги для получения экономических уступок от торговых партнеров, но также усилили нестабильность на финансовых рынках.