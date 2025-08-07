Госдепартамент США сократил объем и содержание ежегодного доклада о нарушениях прав человека в таких странах, как Россия, Израиль и Сальвадор. Об этом сообщает газета The Washington Post, ознакомившаяся с черновиком документа.

По данным издания, новый доклад «значительно короче» по сравнению с версией прошлого года, подготовленной при администрации Джо Байдена. Описания нарушений в нем смягчены, а ряд чувствительных тем полностью исключен.

В частности, в разделе о России, как пишет WP, больше не упоминаются ограничения в отношении отдельных социальных и гражданских групп, которые ранее попадали в фокус правозащитников. Это вызвало резкую реакцию у некоторых бывших сотрудников администрации. Так, чиновник Кейфер Бакингем назвал изменения «вопиющим упущением» на фоне решений Верховного суда и действий силовых структур в стране.

В черновике раздела по Сальвадору указывается, что в 2024 году в стране не зафиксировано «достоверных сообщений о серьезных нарушениях прав человека». В предыдущем отчете говорилось о многочисленных случаях нарушений, включая внесудебные убийства, пытки и тяжелые условия содержания в тюрьмах.