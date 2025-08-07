Госдепартамент США сократил объем и содержание ежегодного доклада о нарушениях прав человека в таких странах, как Россия, Израиль и Сальвадор. Об этом сообщает газета The Washington Post, ознакомившаяся с черновиком документа.
По данным издания, новый доклад «значительно короче» по сравнению с версией прошлого года, подготовленной при администрации Джо Байдена. Описания нарушений в нем смягчены, а ряд чувствительных тем полностью исключен.
В частности, в разделе о России, как пишет WP, больше не упоминаются ограничения в отношении отдельных социальных и гражданских групп, которые ранее попадали в фокус правозащитников. Это вызвало резкую реакцию у некоторых бывших сотрудников администрации. Так, чиновник Кейфер Бакингем назвал изменения «вопиющим упущением» на фоне решений Верховного суда и действий силовых структур в стране.
В черновике раздела по Сальвадору указывается, что в 2024 году в стране не зафиксировано «достоверных сообщений о серьезных нарушениях прав человека». В предыдущем отчете говорилось о многочисленных случаях нарушений, включая внесудебные убийства, пытки и тяжелые условия содержания в тюрьмах.
Доклад по Израилю, как утверждает издание, также претерпел изменения. В нем больше не упоминаются вопросы, связанные с независимостью судебной системы, коррупцией и ограничениями в отношении палестинского населения.
Госдепартамент официально не прокомментировал ситуацию. Однако анонимный представитель ведомства заявил, что структура доклада была пересмотрена «для устранения повторов, повышения читаемости и соответствия закону». По его словам, новый отчет «сосредоточен на ключевых вопросах».
По информации WP, ежегодные доклады по правам человека обычно публикуются в марте или апреле, хотя по закону должны быть представлены в Конгресс до конца февраля. Однако документ за 2024 год до сих пор не обнародован.