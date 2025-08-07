В Кремле 7 августа подтвердили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшие дни проведут двустороннюю встречу. Как уточнил помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков, инициатива исходила от американской стороны.

«США предложили провести встречу, и мы в целом с этим согласились», — сказал Ушаков.

Он подтвердил, что обе стороны готовы восстановить контакты на высшем уровне — впервые с начала полномасштабной войны в Украине. В последний раз Трамп и Путин встречались в 2019 году на саммите «‎Большой двадцатки»‎ в Японии. После этого не раз были сообщения СМИ о том, что лидеры вновь могут встретиться на саммитах АСЕАН или на переговорах в Стамбуле, однако в итоге ни Москва, ни Вашингтон эти новости не подтвердили.

В Белом доме также подтвердили подготовку встречи. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что Трамп открыт к переговорам как с Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также обсуждается возможность трехсторонней встречи на следующей неделе.