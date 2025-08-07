В Кремле 7 августа подтвердили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшие дни проведут двустороннюю встречу. Как уточнил помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков, инициатива исходила от американской стороны.
«США предложили провести встречу, и мы в целом с этим согласились», — сказал Ушаков.
Он подтвердил, что обе стороны готовы восстановить контакты на высшем уровне — впервые с начала полномасштабной войны в Украине. В последний раз Трамп и Путин встречались в 2019 году на саммите «Большой двадцатки» в Японии. После этого не раз были сообщения СМИ о том, что лидеры вновь могут встретиться на саммитах АСЕАН или на переговорах в Стамбуле, однако в итоге ни Москва, ни Вашингтон эти новости не подтвердили.
В Белом доме также подтвердили подготовку встречи. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что Трамп открыт к переговорам как с Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также обсуждается возможность трехсторонней встречи на следующей неделе.
Объявление прозвучало на фоне подготовки Вашингтоном нового пакета санкций против России, включая возможные меры против стран, таких как Китай, продолжающих торговлю с Москвой. Трамп установил крайний срок 8 августа, до которого Кремль должен согласиться на мир, иначе последуют новые экономические ограничения. В Белом доме подтвердили, что вторичные санкции против РФ вступят в силу в полночь на пятницу.
Прогресс на российско-американском треке начался после визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву и встречи с Владимиром Путиным. Трамп назвал переговоры «большим прогрессом», хотя позже уточнил, что не считает их прорывом. В Кремле охарактеризовали диалог как «конструктивный». Впрочем, речь идет о двусторонних российско-американских отношениях, а не о войне России и Украины.
По данным New York Times, Трамп проинформировал европейских лидеров о встрече во время телефонного разговора. Представитель правительства Германии подтвердил, что канцлер получил обновленную информацию о ходе переговоров с Москвой. Однако европейцев на встречу России и Украины не позовут — она пройдет в трехстороннем формате: Путин, Зеленский и Трамп.