Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон «О средствах массовой информации». В документе прописаны порядок регистрации, правила работы и правовой статус редакций, а также ответственность и гарантии для журналистов. Основные положения закона опубликовала пресс-служба главы государства.

Согласно закону, иностранные граждане и компании не смогут владеть более чем 35% акций, долей или паев в уставном капитале медиа-структур, работающих в Кыргызстане.

За редакциями сохранено право не раскрывать источник информации, включая личность человека, предоставившего сведения на условиях анонимности. Исключения возможны только по решению суда.

Закон вводит прямой запрет на цензуру и любые формы давления со стороны должностных лиц. Также запрещается вмешательство в деятельность редакции или учредителей.

В документе описан порядок регистрации, перерегистрации, приостановления и прекращения деятельности СМИ. Работа может быть начата сразу после внесения данных о редакции в реестр органов юстиции. Приостановить или закрыть издание можно только по решению суда или по инициативе учредителей.