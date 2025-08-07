Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана подписало меморандум о взаимопонимании с китайской государственной корпорацией China National Gold Group (CNGG). Об этом сообщила пресс-служба узбекского ведомства.

Документ предусматривает сотрудничество в области добычи драгоценных металлов и критически важных минералов. Соглашение было заключено в рамках визита узбекской правительственной делегации во главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым в Китай. Под документом подписались руководители корпорации CNGG и заместитель министра горнодобывающей промышленности Узбекистана Урал Юсупов.

Стороны договорились о совместной работе в четырех ключевых направлениях: проведение геологоразведки на перспективных участках, освоение месторождений, производство продукции с высокой добавленной стоимостью и трансфер технологий. Кроме того, китайская сторона будет участвовать в подготовке кадров и финансировании отдельных проектов.