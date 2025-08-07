Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана подписало меморандум о взаимопонимании с китайской государственной корпорацией China National Gold Group (CNGG). Об этом сообщила пресс-служба узбекского ведомства.
Документ предусматривает сотрудничество в области добычи драгоценных металлов и критически важных минералов. Соглашение было заключено в рамках визита узбекской правительственной делегации во главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым в Китай. Под документом подписались руководители корпорации CNGG и заместитель министра горнодобывающей промышленности Узбекистана Урал Юсупов.
Стороны договорились о совместной работе в четырех ключевых направлениях: проведение геологоразведки на перспективных участках, освоение месторождений, производство продукции с высокой добавленной стоимостью и трансфер технологий. Кроме того, китайская сторона будет участвовать в подготовке кадров и финансировании отдельных проектов.
China National Gold Group — государственная корпорация, специализирующаяся на добыче и переработке золота, серебра, меди и молибдена. Компания подчиняется Комитету по контролю и управлению госимуществом КНР. Помимо проектов внутри Китая, CNGG реализует инициативы за рубежом. В частности, с 2012 года ей принадлежит месторождение «Куру-Тегерек» в Кыргызстане.
Узбекистан входит в число крупнейших производителей золота в мире. В отрасли выделяются два комбината: Навоийский и Алмалыкский. Навоийский ГМК по итогам прошлого года занял четвертое место в мире с объемом производства 96,4 тонны золота. Его ресурсная база составляет около 4540 тонн, чего достаточно для добычи в течение не менее 50 лет. Алмалыкский ГМК остается единственным производителем меди в республике, а также обеспечивает около 90% выпуска серебра и 20% золота в стране.