ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Тегеран накрыла паника
Тысячи жителей иранской столицы пытаются покинуть город на фоне призыва Трампа срочно эвакуироваться из Тегерана
Тегеран накрыла паника
Последствия ударов по Тегерану / Reuters
6 часов назад

Тегеран охвачен хаосом после четырех дней израильских авиаударов — тысячи мирных жителей пытаются спастись бегством или найти укрытие, передает Guardian. Бомбы падают на жилые кварталы, правительственные здания и даже офисы СМИ, вызывая панику по всему 10 млн городу.

Начиная с 16 июня все дороги на запад из столицы оказались парализованы пробками — тысячи жителей пытались покинуть Тегеран после предупреждения Дональда Трампа. В своей соцсети Truth Social президент США заявил, что жители иранской столицы должны немедленно эвакуироваться. 

Его сообщение остается закрепленным вверху страницы, вызывая замешательство и критику. Это породило страх, что американцы вступят в конфликт и начнут бомбардировки Ирана. 

Спутниковые снимки зафиксировали километровые очереди автомобилей на трассе Карадж–Чалус. Одни спешили заправиться и закупить продукты, другие прятались в импровизированных убежищах, отмечает издание.

«В воздухе запах смерти», — рассказала 25-летняя Наид, написавшая журналистам из своего задымленного дома, где от взрыва сотряслись окна. «Дети плачут. Я не могу сдержать слез. Израиль устроил резню».

Израиль начал массированные удары ранним утром 13 июня, утверждая, что операция якобы направлена на предотвращение создания Ираном ядерного оружия. В ответ Тегеран выпустил баллистические ракеты, убив более 15 человек в Израиле. В Иране от израильских ударов погибли уже более 240 человек.

Пока израильские истребители почти беспрепятственно пересекали иранское небо, власти страны срочно искали способы защитить население. Станции метро и школы были открыты как временные убежища.

«К сожалению, у нас в Тегеране и других городах нет настоящих бомбоубежищ», — признал глава городского совета Мехди Чамран, призвав жителей укрываться в туннелях и подвалах.

Горожане описывают атмосферу страха: очереди на заправках, нехватка наличных, перебои в мобильной связи и слухи о взрывах заминированных автомобилей, нацеленных на иранских ученых.


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