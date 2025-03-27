Французская финансовая прокуратура запросила для экс-президента Николя Саркози 7 лет лишения свободы и штраф в размере 300 тыс. евро по делу о предполагаемом нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2007 года режимом Муаммара Каддафи.

Также запрашивается пятилетний запрет на осуществление гражданских и политических прав, что сделает невозможным его возвращение в публичную политику.

Саркози обвиняется в пассивной коррупции, незаконном финансировании кампании, сокрытии хищения государственных средств и участии в преступной группе.

Сам он отвергает все обвинения. Следствие утверждает, что в период с 2005 по 2007 год его окружение совершило ряд поездок в Ливию, а в 2012 году Mediapart опубликовал якобы записку ливийской разведки о выделении €50 млн на кампанию Саркози.

Позднее под присягой бизнесмен Зияд Такиеддин заявил, что лично доставлял чемоданы с наличными из Триполи, но впоследствии отказался от своих слов — теперь это отдельный эпизод дела о возможном давлении на свидетеля.

На скамье подсудимых вместе с Саркози находятся его бывшие министры и еще восемь человек, но именно экс-президент рассматривается как ключевая фигура дела.

Если он будет признан виновным, это станет первым случаем в истории Франции, когда бывший глава государства осужден за получение нелегального иностранного финансирования. Решение суда ожидается в течение года.