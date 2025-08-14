ВОЙНА В УКРАИНЕ
Рубио заговорил о гарантиях безопасности и территориальных спорах
Госсекретарь США подчеркнул, что «окончательное решение будет зависеть от договоренностей между Украиной и Россией»
Marko Rubio / Reuters
14 августа 2025 г.

Любое мирное соглашение для прекращения войны между Россией и Украиной потребует обсуждения гарантий безопасности, а также «территориальных споров и притязаний, лежащих в основе конфликта», заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его слова передает Reuters.

Выступая перед журналистами в Госдепартаменте на церемонии подписания соглашения с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано, Рубио сообщил, что президент Дональд Трамп рассчитывает достичь «прекращения боевых действий» на саммите с президентом России Владимиром Путиным в Аляске в пятницу — чтобы создать условия для таких переговоров.

«Для достижения мира необходимы обсуждения по гарантиям безопасности, территориальным вопросам и причинам конфликта. Все это должно войти в комплексное соглашение. Но президент надеется хотя бы на временную остановку боев, чтобы эти разговоры могли состояться. Это крайне сложные вопросы, на решение которых потребуется время», — отметил госсекретарь.

Рубио добавил, что Трамп в этом году уже несколько раз говорил с Путиным по телефону, но теперь хочет встретиться лично, чтобы «посмотреть ему в глаза» и оценить возможности для мира.

«Он хочет, чтобы война закончилась, и сделает для этого все возможное. Мы узнаем уже завтра в начале встречи, есть ли шанс на это. Надеемся, что он есть», — сказал госсекретарь.

При этом он подчеркнул, что «окончательное решение будет зависеть от договоренностей между Украиной и Россией».

Встреча президентов США и России на Аляске назначена на 11:30 по местному времени (19:30 GMT) и станет первой в своем роде с начала войны в феврале 2022 года.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп выразил готовность предоставить его стране гарантии безопасности. Сам Трамп ранее говорил, что «в рамках мирного соглашения Россия и Украина обменяются территориями», и пригрозил Путину «очень серьезными последствиями», если тот не согласится прекратить войну.



