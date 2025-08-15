Американский президент Дональд Трамп неожиданно позвонил министру финансов Норвегии, экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и спросил о Нобелевской премии мира. Об этом в четверг сообщила норвежская газета Dagens Naeringsliv, ссылаясь на источники.
По данным издания, звонок застал Столтенберга прямо на улице в Осло.
«Совершенно неожиданно позвонил Дональд Трамп. Он хотел обсудить Нобелевскую премию мира и таможенные пошлины», — приводит газета слова собеседников. Журналисты отмечают, что Трамп уже поднимал эту тему в разговорах с норвежским министром и раньше.
В комментарии Reuters Столтенберг, ранее занимавший пост генсека НАТО, подтвердил, что беседа касалась пошлин и экономического сотрудничества перед его разговором с премьер-министром Йонасом Стере. Он уточнил, что на линии также присутствовали представители Белого дома, включая министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя Джеймсона Грира.
Он, однако, тактично не стал упоминать о требованиях Трампа относительно премии.
Каждый год Нобелевский комитет, состоящий из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии, рассматривает сотни кандидатур. Лауреатов объявляют в октябре в Осло.
Трамп не раз жаловался, что не получил премию, хотя ее вручали четырем его предшественникам, включая Барака Обаму. В июне он написал в Truth Social, что не получит Нобелевскую премию мира «независимо от того, чем закончится ситуация в России и Украине или между Израилем и Ираном», но «люди знают правду, и это для него главное».
Президент считает, что заслуживает награды за мирные соглашения и прекращение огня, которые он помог заключить. В этом году главу США номинировали на премию Израиль, Пакистан и Камбоджа.
Как отмечают норвежские СМИ, примечательно, что Трамп увязал в одном разговоре Нобелевскую премию и тарифы против Норвегии — то есть награда выступает своего рода инструментом шантажа.
В июле Белый дом ввел 15% пошлины на импорт из Норвегии. Столтенберг заявил, что переговоры по этому вопросу продолжаются — Осло пытается добиться более выгодных условий для себя.