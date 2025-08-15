Американский президент Дональд Трамп неожиданно позвонил министру финансов Норвегии, экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и спросил о Нобелевской премии мира. Об этом в четверг сообщила норвежская газета Dagens Naeringsliv, ссылаясь на источники.

По данным издания, звонок застал Столтенберга прямо на улице в Осло.

«Совершенно неожиданно позвонил Дональд Трамп. Он хотел обсудить Нобелевскую премию мира и таможенные пошлины», — приводит газета слова собеседников. Журналисты отмечают, что Трамп уже поднимал эту тему в разговорах с норвежским министром и раньше.

В комментарии Reuters Столтенберг, ранее занимавший пост генсека НАТО, подтвердил, что беседа касалась пошлин и экономического сотрудничества перед его разговором с премьер-министром Йонасом Стере. Он уточнил, что на линии также присутствовали представители Белого дома, включая министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя Джеймсона Грира.

Он, однако, тактично не стал упоминать о требованиях Трампа относительно премии.

Каждый год Нобелевский комитет, состоящий из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии, рассматривает сотни кандидатур. Лауреатов объявляют в октябре в Осло.