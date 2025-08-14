Группа депутатов британского парламента обратилась к премьер-министру Киру Стармеру с призывом выслать посла Израиля и принять немедленные меры против Тель-Авива в связи с «актом геноцида» в Газе.
Авторы письма, подписанного более чем десятком парламентариев от Лейбористской партии, партии «Зеленых», Шотландской национальной партии и партии «Plaid Cymru», авторы заявили, что «потрясены» заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении полностью оккупировать Газу.
«Это заявление — очередная эскалация кампании, которая уже привела к почти полному уничтожению Газы, систематическому голоданию ее мирного населения и гибели бесчисленных тысяч людей, включая огромное число детей», — говорится в обращении.
Депутаты сослались на данные агентств ООН, гуманитарных организаций и мнения юристов, указав, что «все больше доказательств» подтверждает: действия израильских властей «представляют собой акты геноцида — как по замыслу, так и по последствиям».
Авторы письма также обвинили Израиль в игнорировании временных мер, предписанных Международным судом ООН, требующих прекратить военные операции и предотвратить геноцид, назвав это «вопиющим» нарушением международного права.
Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его военный кабинет утвердили план по захвату и оккупации города Газа — крупнейшего населенного пункта сектора. Эта мера станет частью расширенной военной операции, целью которой заявлено «разоружение» региона и свержение движения ХАМАС.
Ранее сам Стармер раскритиковал решение Израиля о взятии сектора Газы под полный контроль, назвав его ошибочным и опасным.