ПОЛИТИКА
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Трамп: мир станет безопаснее через 2-3 недели
Дональд Трамп выразил уверенность, что через две-три недели мир станет безопаснее, и повторил, что без его встречи с Владимиром Путиным урегулирование в Украине невозможно
Трамп: мир станет безопаснее через 2-3 недели
Президент США Дональд Трамп / Reuters
16 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает снижения глобальной напряженности в ближайшие недели. Об этом он сказал в пятницу во время визита в Объединенные Арабские Эмираты.

«Я вам скажу, что уже сейчас мир стал значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он станет еще безопаснее», — отметил Трамп, комментируя перспективы мирного процесса по Украине.

Он вновь подчеркнул, что урегулирование невозможно без его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Трампа, он готов к переговорам с Путиным «как только мы сможем это организовать».

Говоря о возможной встрече в Турции, Трамп выразил уверенность, что Путин не стал бы туда приезжать, если бы сам американский лидер не планировал визит. «Я понимаю это», — сказал он.

Днем ранее Трамп заявил, что без его участия мирные переговоры между Россией и Украиной не сдвинутся с мертвой точки.

Эту позицию поддержал государственный секретарь США Марко Рубио. Он выразил сомнение в эффективности переговоров в Стамбуле, отметив, что уровень российской делегации не позволяет ожидать прорыва.

«Они [Россия] отправили сюда группу более низкого уровня. Я надеюсь, что эти переговоры между Украиной и Россией будут проходить с участием наших турецких коллег, а также кого-то из нашей команды или членов нашей команды соответствующего уровня», — заявил Рубио.

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