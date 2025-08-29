Борьба президента США Дональда Трампа с наркотрафиком из Венесуэлы может быть лишь прикрытием для куда более масштабных планов — свержения Николаса Мадуро. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
По словам собеседников издания, Вашингтон «никогда не был так близок» к вооруженному конфликту с Каракасом.
В Карибский регион, как уже отмечалось ранее, направлены семь военных кораблей с 4,5 тысячами военнослужащих, включая эскадренный миноносец с управляемыми ракетами и ударную подводную лодку. Axios также отмечает присутствие 2200 морских пехотинцев, что нехарактерно для операций по борьбе с наркокартелями.
«Оставить Мадуро у власти в Венесуэле — все равно что назначить Джеффри Эпштейна директором детского сада», — заявил изданию один из советников Трампа.
Другой представитель администрации, также пожелавший остаться неназванным, добавил: «Если Мадуро потеряет власть, горевать никто не будет».
Официально в Белом доме утверждают, что цель операции — противодействие наркотрафику. На этой неделе Трамп заявил о готовности задействовать «всю мощь» американских вооруженных сил для борьбы с поставками наркотиков из Венесуэлы.
В ответ президент Николас Мадуро объявил мобилизацию и подготовку 4,5 миллионов ополченцев для «защиты страны».
8 августа Министерство юстиции и Государственный департамент США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского лидера. Мадуро обвиняют в международной наркоторговле, коррупции и грубых нарушениях прав человека.