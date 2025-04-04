Военная операция США против хуситов в Йемене, начатая 15 марта, уже обошлась почти в $1 млрд, но её эффективность вызывает вопросы. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, Пентагон использовал сотни миллионов долларов на ракеты и боеприпасы — в том числе «Томагавки», управляемые бомбы JSOW и ракеты JASSM. В ударах участвуют бомбардировщики B-2, а в регион перебрасываются новые авианосцы, истребители и системы ПВО.

По данным Пентагона, США уничтожили несколько военных объектов хуситов и ликвидировали ряд командиров. Но группировка продолжает обстрелы судов в Красном море и сбивает американские беспилотники — недавно был уничтожен второй MQ-9 Reaper за месяц. Удары по подземным складам оказались малоэффективными — хуситы продолжают скрывать запасы и не теряют боеспособности.

Сейчас командующий Центральным командованием США (CENTCOM) Эрик Курилла может сам отдавать приказы на удары — без одобрения Белого дома. Президент США Дональд Трамп пообещал продолжать операцию, пока хуситы не прекратят атаки. Но критика растет.

Даже вице-президент Джей Ди Вэнс в обнародованном The Atlantic чате Signal сказал, что считает операцию «ошибкой», а в Конгрессе обсуждают, стоит ли выделять дополнительные деньги.

Кроме того, в командовании Индо-Тихоокеанского региона США обеспокоены — по их мнению, расход дальнобойных ракет на хуситов ослабляет готовность к возможному конфликту с Китаем. В Пентагоне утверждают, что используют оружие точно и эффективно, и не испытывают нехватки. Но скептики говорят: траты огромные, а цель — остановить атаки — пока не достигнута.