В результате серии израильских авиаударов по сектору Газа с утра пятницы погибли 34 палестинца, включая женщин и детей. Десятки получили ранения, сообщает Министерство здравоохранения региона.

Атаки охватили различные районы эксклава и затронули как жилые дома, так и временные убежища для перемещенных лиц.

Среди погибших — пятеро человек, включая ребенка, которые находились в автомобиле, подвергшемся удару на перекрестке аль-Тувам на северо-западе Газы. Еще трое палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь на юге Хан-Юнуса, были застрелены израильскими военными.

В центральной части Газы, в районе коридора Нетзарим, был убит еще один человек. В западной части города Дейр эль-Балах беспилотник поразил гражданский автомобиль, в результате чего погибли четыре человека и несколько получили ранения.

В Газе-сити авиаудар по квартире в здании Абу-Даби напротив больницы аль-Хидма унес жизни трех человек. Еще трое погибли и семеро пострадали при ударе по жилому дому рядом с Центром протезирования на улице Ярмук в районе Аль-Дарадж.