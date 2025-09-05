В результате серии израильских авиаударов по сектору Газа с утра пятницы погибли 34 палестинца, включая женщин и детей. Десятки получили ранения, сообщает Министерство здравоохранения региона.
Атаки охватили различные районы эксклава и затронули как жилые дома, так и временные убежища для перемещенных лиц.
Среди погибших — пятеро человек, включая ребенка, которые находились в автомобиле, подвергшемся удару на перекрестке аль-Тувам на северо-западе Газы. Еще трое палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь на юге Хан-Юнуса, были застрелены израильскими военными.
В центральной части Газы, в районе коридора Нетзарим, был убит еще один человек. В западной части города Дейр эль-Балах беспилотник поразил гражданский автомобиль, в результате чего погибли четыре человека и несколько получили ранения.
В Газе-сити авиаудар по квартире в здании Абу-Даби напротив больницы аль-Хидма унес жизни трех человек. Еще трое погибли и семеро пострадали при ударе по жилому дому рядом с Центром протезирования на улице Ярмук в районе Аль-Дарадж.
На территории Исламского университета в районе Аль-Рималь удар по палатке, где укрывались перемещенные семьи, привел к гибели четырех человек. В отдельной атаке на квартиру в районе Тел аль-Хава на юго-западе города погибли еще трое.
Двое были убиты в результате удара беспилотника по палатке рядом с мечетью Аль-Нур на улице Аль-Тавра в Аль-Римале. Еще трое погибли при атаке на квартиру в здании Сакик в районе Аль-Сабра.
Два человека погибли при ударе по палатке возле перекрестка университета Аль-Азхар, а еще один — при атаке на квартиру в западной части города Газа.
Масштабные потери среди гражданского населения вызывают серьезную обеспокоенность международного сообщества. Ситуация в Газе остается критической: гуманитарные организации предупреждают о растущем числе жертв и нехватке ресурсов для оказания помощи.