Израиль заявил, что его войска установили контроль над 40% территории Газы и в ближайшие дни расширят операцию. Армия продвигается через районы Зейтун и Шейх-Радван. При этом танки и авиация продолжают наносить удары по соседним кварталам, невзирая на то, что это жилые районы с плотной застройкой — там по-прежнему остаются люди, пишет Reuters.

Израильский генерал Эффи Дефрин сообщил, что войска «будут уничтожать инфраструктуру ХАМАС до тех пор, пока не будут освобождены все заложники, и пока Израиль не добьется конца власти ХАМАС в Газе».

Военачальник подчеркнул, что операция будет нарастать по масштабу и интенсивности. При этом глава Генштаба армии Эяль Замир ранее предупредил министров, что без политического плана военным, возможно, придется ввести прямое управление Газой — идею, которую активно поддерживают ультраправые политики.

Минздрав Газы сообщил, что только в четверг в результате израильских ударов погибли не менее 53 человек, большинство в городе Газа. Авиация и артиллерия разрушили дома в районах Зейтун, Сабра, Туффах и Шуджайя. Медики заявили о восьми погибших и десятках раненых после ударов по жилым домам в Туффахе. Представители гражданской обороны сообщили, что четыре здания были полностью уничтожены в «поясе огня».