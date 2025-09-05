Израиль продолжает создавать препятствия для доставки гуманитарной помощи в осажденный сектор Газа. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
«Гуманитарные операции в секторе Газа сталкиваются с постоянными задержками и ограничениями», — подчеркнул он. По словам Дюжаррика, с 27 августа по 2 сентября израильские власти одобрили лишь 50 из 86 запланированных миссий.
Представитель ООН отметил, что даже получившие разрешение операции сталкиваются с трудностями: гуманитарные конвои часами ждут на перегруженных или непроходимых дорогах. Он добавил, что израильские атаки на город Газа и северные районы вызывают новые волны перемещений мирного населения.
Дюжаррик предупредил, что ухудшение условий в северной части сектора угрожает работе немногих объектов водоснабжения и санитарии, которые обслуживают около 1 млн человек. По его словам, многие палестинцы страдают от диареи и кожных инфекций из-за нехватки чистой воды.
«Жители Газы сообщают, что перед сезоном дождей им срочно нужны укрытия и предметы первой необходимости. Из-за дефицита гигиенических средств люди вынуждены использовать зубную пасту или песок для стирки», — сказал он.
Комментируя сообщения о возможной аннексии Израилем оккупированного Западного берега, Дюжаррик подчеркнул, что «аннексия не только противоречит международному праву, но и подрывает перспективы решения о создании двух государств».