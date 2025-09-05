Израиль продолжает создавать препятствия для доставки гуманитарной помощи в осажденный сектор Газа. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

«Гуманитарные операции в секторе Газа сталкиваются с постоянными задержками и ограничениями», — подчеркнул он. По словам Дюжаррика, с 27 августа по 2 сентября израильские власти одобрили лишь 50 из 86 запланированных миссий.

Представитель ООН отметил, что даже получившие разрешение операции сталкиваются с трудностями: гуманитарные конвои часами ждут на перегруженных или непроходимых дорогах. Он добавил, что израильские атаки на город Газа и северные районы вызывают новые волны перемещений мирного населения.