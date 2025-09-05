Война по всем фронтам
Армия Израиля отчиталась о захвате 40% сектора Газа, военные пообещали еще больше усилить интенсивность боевых действий. Куда еще сильнее — сказать сложно. За почти два года геноцидной кампании Тель-Авив сбрасывал на палестинцев тяжелые бомбы, ракеты большой дальности, есть свидетельства применения осколочных боеприпасов и белого фосфора.
Атаки зачастую носят неразборчивый характер. Так, 2 сентября израильские военные ударили по очереди за питьевой водой в районе Аль-Маваси, который ранее был объявлен «безопасной зоной». Погибли девять человек, пятеро из них — дети. Всего за время конфликта, по данным Минздрава Палестины, были убиты более 64 тыс. человек, а число раненых превысило отметку в 145 тыс.
Теперь Израиль нацелился на захват столицы сектора Газа. Там пытаются убедить международное сообщество, что эти действия необходимы для освобождения всех удерживаемых в Газе евреев. Но по факту речь идет об оккупации и геноциде палестинцев. В движении ХАМАС предложили Тель-Авиву пойти на мировую: обменяться всеми заложниками и завершить конфликт, но Израиль от сделки отказался.
«ХАМАС согласился сдать власть в обмен на создание Палестины, а Израиль к этому не готов. Если ХАМАС потерпит поражение, тогда вряд ли Израиль устоит от соблазна оккупировать Газу, как и остатки Палестины», — предупреждает TRT на русском старший преподаватель РУДН Камран Гасанов
Речь идет о ползучей эскалации, также соглашается в беседе TRT на русском автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков: «Нетаньяху оказался в состоянии постоянного давления и наращивания агрессии. Причина кроется не только в его личной стратегии, но и во внутренних вызовах от радикальных партнеров по коалиции».
Сегодня Израиль одновременно вовлечен в несколько конфликтов: боевые действия идут против «Хезболлы», Ирана, Сирии и даже против йеменских хуситов. А в планах Израиля может быть не только сектор Газа, но и оккупация Палестины. Нетаньяху одобрил строительство 3,4 тысячи домов для поселенцев на Западном берегу. Этот шаг фактически означает начало аннексии.
Ловушка войны
В стратегии Нетаньяху есть и обратная сторона: чем дольше длится война, тем сильнее Израиль увязает сразу на нескольких фронтах. И это играет на руку его оппонентам.
В военном плане пропалестинское движение не может противопоставить Израилю ничего сопоставимого, говорит TRT на русском Онтиков: «Однако возникает вопрос: как долго Израиль сможет выдерживать этот уровень эскалации и хватит ли у него ресурсов продолжать войну. Поэтому говорить о капитуляции ХАМАС не приходится. Да, лидеры движения рано или поздно будут убиты, но сам конфликт будет продолжаться».
Пока идет война, решается вопрос будущего сектора Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что решением может стать передача контроля над регионом палестинской администрации. Он также не возражает против участия иностранных партнеров. Однако эксперт убежден: Израиль этого не допустит. Ни ХАМАС, ни ПНА, ни какие-либо другие палестинские силы не рассматриваются в качестве возможной управляющей структуры.
«Максимум речь может идти о международном контроле либо прямом контроле со стороны Израиля или США. То есть, любые заявления Аббаса на эту тему, по сути, не имеют значения», — допустил он.
Онтиков напоминает: идеальный сценарий, который видят в Израиле и США, — сектор Газа без палестинцев. Сегодня все чаще звучат идеи о депортации или «добровольном переселении», хотя добровольности там быть не может. Как может выглядеть насильственная депортация — также представляется слабо.
«За время боевых действий Израиль убил порядка ста тысяч человек — гражданских и военных, — отмечает эксперт. — При населении сектора в 2–2,5 миллиона на тотальное уничтожение ушло бы порядка 15–20 лет. Но это слишком долгий срок, а сам Нетаньяху уже далеко не молод».
Вместе с тем эксперт подчеркивает: компромиссов никто не ищет, отступать назад не готов. Поэтому перспектива урегулирования остается туманной. Война все больше превращается из инструмента политики в ловушку, в которую Израиль загнал сам себя. И чем дольше она продолжается, тем выше риск, что стратегия Нетаньяху обернется не победой, а кризисом всего государства.