Война по всем фронтам

Армия Израиля отчиталась о захвате 40% сектора Газа, военные пообещали еще больше усилить интенсивность боевых действий. Куда еще сильнее — сказать сложно. За почти два года геноцидной кампании Тель-Авив сбрасывал на палестинцев тяжелые бомбы, ракеты большой дальности, есть свидетельства применения осколочных боеприпасов и белого фосфора.

Атаки зачастую носят неразборчивый характер. Так, 2 сентября израильские военные ударили по очереди за питьевой водой в районе Аль-Маваси, который ранее был объявлен «безопасной зоной». Погибли девять человек, пятеро из них — дети. Всего за время конфликта, по данным Минздрава Палестины, были убиты более 64 тыс. человек, а число раненых превысило отметку в 145 тыс.

Теперь Израиль нацелился на захват столицы сектора Газа. Там пытаются убедить международное сообщество, что эти действия необходимы для освобождения всех удерживаемых в Газе евреев. Но по факту речь идет об оккупации и геноциде палестинцев. В движении ХАМАС предложили Тель-Авиву пойти на мировую: обменяться всеми заложниками и завершить конфликт, но Израиль от сделки отказался.

«ХАМАС согласился сдать власть в обмен на создание Палестины, а Израиль к этому не готов. Если ХАМАС потерпит поражение, тогда вряд ли Израиль устоит от соблазна оккупировать Газу, как и остатки Палестины», — предупреждает TRT на русском старший преподаватель РУДН Камран Гасанов

Речь идет о ползучей эскалации, также соглашается в беседе TRT на русском автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков: «Нетаньяху оказался в состоянии постоянного давления и наращивания агрессии. Причина кроется не только в его личной стратегии, но и во внутренних вызовах от радикальных партнеров по коалиции».

Сегодня Израиль одновременно вовлечен в несколько конфликтов: боевые действия идут против «Хезболлы», Ирана, Сирии и даже против йеменских хуситов. А в планах Израиля может быть не только сектор Газа, но и оккупация Палестины. Нетаньяху одобрил строительство 3,4 тысячи домов для поселенцев на Западном берегу. Этот шаг фактически означает начало аннексии.

Ловушка войны