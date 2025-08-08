Правительство Индии приостановило планы по закупке новых вооружений и авиационной техники у США. Об этом агентству Reuters сообщили три индийских чиновника, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что данный шаг стал «первым конкретным сигналом недовольства» со стороны Нью-Дели — после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы на индийский экспорт. Введение торговых ограничений привело двусторонние отношения к наихудшему уровню за десятилетия.
Как сообщили источники Reuters, на этом фоне была отменена поездка министра обороны Индии Раджната Сингха в Вашингтон.
По словам источников, в ходе отмененного визита глава индийского Минобороны планировал в том числе объявить о закупке шести самолетов морской разведки Boeing P-8I и сопутствующих систем обеспечения для ВМС Индии. Переговоры по предполагаемой сделке стоимостью 3,6 миллиарда долларов находились на заключительной стадии.
Отмечается также, что Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics перенаправили запросы по данному вопросу к правительствам Индии и США.
6 августа Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары в ответ на закупки Индией российской нефти. По его словам, эти закупки способствуют финансированию вторжения России в Украину. Таким образом, совокупная ставка пошлин на индийский экспорт достигла 50% — одного из самых высоких уровней среди торговых партнеров США.
Вместе с тем сообщается, что Нью-Дели продолжает активно вести переговоры с Вашингтоном. По словам одного из чиновников, оборонные закупки могут быть реализованы, как только Индия получит ясность относительно тарифов и общего направления двусторонних отношений. Однако произойдет это «не так скоро, как предполагалось ранее».
При этом, как отметил другой источник, письменных указаний на приостановку закупок не поступало, что оставляет возможность для быстрой смены курса. Однако на текущий момент «движения вперед не наблюдается».
Reuters отмечает, что уже после публикации материала правительство Индии распространило заявление со ссылкой на источник в Министерстве обороны, в котором сообщения о приостановке переговоров названы «ложными и сфабрикованными». В заявлении также отмечается, что закупочные процессы продолжаются в соответствии с действующими процедурами.