Правительство Индии приостановило планы по закупке новых вооружений и авиационной техники у США. Об этом агентству Reuters сообщили три индийских чиновника, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что данный шаг стал «первым конкретным сигналом недовольства» со стороны Нью-Дели — после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы на индийский экспорт. Введение торговых ограничений привело двусторонние отношения к наихудшему уровню за десятилетия.

Как сообщили источники Reuters, на этом фоне была отменена поездка министра обороны Индии Раджната Сингха в Вашингтон.

По словам источников, в ходе отмененного визита глава индийского Минобороны планировал в том числе объявить о закупке шести самолетов морской разведки Boeing P-8I и сопутствующих систем обеспечения для ВМС Индии. Переговоры по предполагаемой сделке стоимостью 3,6 миллиарда долларов находились на заключительной стадии.

Отмечается также, что Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics перенаправили запросы по данному вопросу к правительствам Индии и США.