Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его страна не планирует признавать палестинское государство. Данное заявление он сделал в пятницу, находясь в Великобритании, передают зарубежные СМИ.

Вэнс подчеркнул, что обсудит данный вопрос с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми.

«Я не знаю, что на практике означало бы признание палестинского государства, учитывая отсутствие там функционального правительства», — сказал вице-президент США.

Таким образом, США вновь подтвердили свою позицию против признания палестинского государства, обозначив тем самым предмет будущих дипломатических обсуждений с Великобританией, которая недавно приняла решение о признании палестинской государственности.