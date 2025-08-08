Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его страна не планирует признавать палестинское государство. Данное заявление он сделал в пятницу, находясь в Великобритании, передают зарубежные СМИ.
Вэнс подчеркнул, что обсудит данный вопрос с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми.
«Я не знаю, что на практике означало бы признание палестинского государства, учитывая отсутствие там функционального правительства», — сказал вице-президент США.
Таким образом, США вновь подтвердили свою позицию против признания палестинского государства, обозначив тем самым предмет будущих дипломатических обсуждений с Великобританией, которая недавно приняла решение о признании палестинской государственности.
Вместе с тем Вэнс подчеркнул, что «президент глубоко потрясен ужасными кадрами гуманитарного кризиса в Газе»:
«Я думаю, все мы можем работать над тем, как эту проблему решить. Очевидно, это непростая задача — иначе она уже была бы решена. Но, как мне кажется, у нас общее внимание к этой теме и единая цель».
«У нас могут быть разногласия в отношении конкретных путей достижения этой цели, и мы обсудим это сегодня», — добавил он.
На вопрос о том, было ли США заранее известно о решении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отдать приказ об оккупации Газы, Вэнс ответил, что не будет обсуждать «частные разговоры», отметив — он ожидает, что президент Трамп сам выступит с заявлением для прессы по данному вопросу.