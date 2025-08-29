ТУРЦИЯ
Эмине Эрдоган: Турция сильна на море и в небе
Первая леди Турции Эмине Эрдоган заявила, что «Голубая Родина» и молодежь ТЕХНОФЕСТ озаряют будущее Турции
Супруги Эрдоган на ТЕХНОФЕСТ / AA
29 августа 2025 г.

В Стамбуле проходит фестиваль «ТЕХНОФЕСТ Голубая Родина». Мероприятие организовано на территории военно-морской верфи.

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган написала обращение по случаю фестиваля.

«Вдохновение «Голубой Родины», встретившейся с молодежью ТЕХНОФЕСТ, озаряет будущее нашего народа. Надеюсь, этот свет всегда будет укреплять силу Турции на морях и в небесах», — написала Эмине Эрдоган в соцсетях.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда команды технологий Турции (T3 Vakfı), Министерства промышленности и технологий и Министерства национальной обороны.

Организаторы подчеркивают, что фестиваль показывает достижения Турции в морских технологиях и вдохновляет молодежь.

На территории верфи представлены ключевые корабли турецкого флота. Среди них — TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya и TCG Hızırreis.

Для гостей подготовлены зоны виртуальной реальности, экспозиция «Тоннель времени Голубой Родины», а также специальные выступления морских спецподразделений SAT и SAS.

