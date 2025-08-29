В Стамбуле проходит фестиваль «ТЕХНОФЕСТ Голубая Родина». Мероприятие организовано на территории военно-морской верфи.

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган написала обращение по случаю фестиваля.

«Вдохновение «Голубой Родины», встретившейся с молодежью ТЕХНОФЕСТ, озаряет будущее нашего народа. Надеюсь, этот свет всегда будет укреплять силу Турции на морях и в небесах», — написала Эмине Эрдоган в соцсетях.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда команды технологий Турции (T3 Vakfı), Министерства промышленности и технологий и Министерства национальной обороны.