В Стамбуле проходит фестиваль «ТЕХНОФЕСТ Голубая Родина». Мероприятие организовано на территории военно-морской верфи.
Супруга президента Турции Эмине Эрдоган написала обращение по случаю фестиваля.
«Вдохновение «Голубой Родины», встретившейся с молодежью ТЕХНОФЕСТ, озаряет будущее нашего народа. Надеюсь, этот свет всегда будет укреплять силу Турции на морях и в небесах», — написала Эмине Эрдоган в соцсетях.
Фестиваль проходит при поддержке Фонда команды технологий Турции (T3 Vakfı), Министерства промышленности и технологий и Министерства национальной обороны.
Организаторы подчеркивают, что фестиваль показывает достижения Турции в морских технологиях и вдохновляет молодежь.
На территории верфи представлены ключевые корабли турецкого флота. Среди них — TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya и TCG Hızırreis.
Для гостей подготовлены зоны виртуальной реальности, экспозиция «Тоннель времени Голубой Родины», а также специальные выступления морских спецподразделений SAT и SAS.