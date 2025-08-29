В Стамбуле начал работу морской раздел ТЕХНОФЕСТ 2025 под названием «ТЕХНОФЕСТ Голубая Родина». Фестиваль впервые открыт для широкой публики.
Организатором мероприятия выступил Фонд команды технологий Турции (T3 Vakfı) при поддержке Министерства промышленности и технологий и Министерства национальной обороны.
Мероприятие проходит на территории Командования Стамбульской верфи.
Фестиваль объединяет энтузиастов технологий и оборонной промышленности вокруг морской тематики. Для посетителей он открыт 30 и 31 августа. Каждый день действует три временных сеанса: с 09.00 до 12.00, с 12.00 до 15.00 и с 15.00 до 18.00. Каждый гость может войти только один раз.
Особый интерес вызывают соревнования по беспилотным подводным системам, подводным ракетам и морским дронам.
На территории верфи представлены ключевые корабли турецкого флота. Среди них — TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya и TCG Hızırreis.
Для гостей подготовлены зоны виртуальной реальности, экспозиция «Тоннель времени Голубой Родины», а также специальные выступления морских спецподразделений SAT и SAS.
Организаторы отмечают, что фестиваль демонстрирует достижения Турции в области морских технологий и открывает новые перспективы для молодежи и специалистов.