В Стамбуле начал работу морской раздел ТЕХНОФЕСТ 2025 под названием «ТЕХНОФЕСТ Голубая Родина». Фестиваль впервые открыт для широкой публики.

Организатором мероприятия выступил Фонд команды технологий Турции (T3 Vakfı) при поддержке Министерства промышленности и технологий и Министерства национальной обороны.

Мероприятие проходит на территории Командования Стамбульской верфи.

Фестиваль объединяет энтузиастов технологий и оборонной промышленности вокруг морской тематики. Для посетителей он открыт 30 и 31 августа. Каждый день действует три временных сеанса: с 09.00 до 12.00, с 12.00 до 15.00 и с 15.00 до 18.00. Каждый гость может войти только один раз.