«Палестинское сопротивление изменит ход истории»
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан напомнил, что Израиль два года совершает геноцид в Газе, и предупредил, что продолжение атак может охватить весь регион
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / AA
29 августа 2025 г.

В Анкаре прошло внеочередное заседание Великого национального собрания Турции, посвященное атакам Израиля на Газу и гуманитарной катастрофе, вызванной блокадой. Заседание прошло под председательством спикера парламента Нумана Куртулмуша. 

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также принял участие в сессии. 

«Израиль два года в Газе совершает геноцид, на глазах у всего мира попирая базовые гуманитарные ценности», — сказал он. 

Фидан подчеркнул, что Анкара отвергает планы депортации палестинцев: «Кто бы их ни предлагал, для нас такие инициативы недействительны». 

Он предупредил, что бездействие мирового сообщества приведет к расширению конфликта: «Если позволить Израилю продолжать беспощадные атаки, это не ограничится только Палестиной. Огонь охватит весь регион». 

Глава турецкой дипломатии назвал трагедию в Газе одной из «самых темных страниц в истории человечества». 

По его словам, палестинское сопротивление станет символом борьбы угнетенных: «Это движение изменит ход истории, поколеблет устои прогнившего порядка». 

Фидан отдельно указал на Сирию, отметив, что «древние и ценные общины страны не будут использованы для извращенных целей, направленных против ее территориальной целостности». 

Министр сообщил о полном прекращении экономических и транспортных связей с Израилем: «Мы полностью остановили торговлю. Турецкие суда не заходят в израильские порты. Самолеты из Израиля не имеют доступа в наше воздушное пространство». 

