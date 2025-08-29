В Анкаре прошло внеочередное заседание Великого национального собрания Турции, посвященное атакам Израиля на Газу и гуманитарной катастрофе, вызванной блокадой. Заседание прошло под председательством спикера парламента Нумана Куртулмуша.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также принял участие в сессии.
«Израиль два года в Газе совершает геноцид, на глазах у всего мира попирая базовые гуманитарные ценности», — сказал он.
Фидан подчеркнул, что Анкара отвергает планы депортации палестинцев: «Кто бы их ни предлагал, для нас такие инициативы недействительны».
Он предупредил, что бездействие мирового сообщества приведет к расширению конфликта: «Если позволить Израилю продолжать беспощадные атаки, это не ограничится только Палестиной. Огонь охватит весь регион».
Глава турецкой дипломатии назвал трагедию в Газе одной из «самых темных страниц в истории человечества».
По его словам, палестинское сопротивление станет символом борьбы угнетенных: «Это движение изменит ход истории, поколеблет устои прогнившего порядка».
Фидан отдельно указал на Сирию, отметив, что «древние и ценные общины страны не будут использованы для извращенных целей, направленных против ее территориальной целостности».
Министр сообщил о полном прекращении экономических и транспортных связей с Израилем: «Мы полностью остановили торговлю. Турецкие суда не заходят в израильские порты. Самолеты из Израиля не имеют доступа в наше воздушное пространство».