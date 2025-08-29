В Анкаре прошло внеочередное заседание Великого национального собрания Турции, посвященное атакам Израиля на Газу и гуманитарной катастрофе, вызванной блокадой. Заседание прошло под председательством спикера парламента Нумана Куртулмуша.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также принял участие в сессии.

«Израиль два года в Газе совершает геноцид, на глазах у всего мира попирая базовые гуманитарные ценности», — сказал он.

Фидан подчеркнул, что Анкара отвергает планы депортации палестинцев: «Кто бы их ни предлагал, для нас такие инициативы недействительны».

Он предупредил, что бездействие мирового сообщества приведет к расширению конфликта: «Если позволить Израилю продолжать беспощадные атаки, это не ограничится только Палестиной. Огонь охватит весь регион».