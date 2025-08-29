29 августа 2025 г.
Великое национальное собрание Турции одобрило меморандум, осуждающий расширение израильской оккупации Газы и массовое уничтожение палестинцев.
Документ призывает приостановить членство Израиля в Организации Объединенных Наций и других международных структурах до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит «геноцидальную политику» против палестинского народа.
Кроме того, турецкие парламентарии призвали все национальные законодательные органы разорвать военные и коммерческие связи с Израилем и содействовать снятию эмбарго, наложенного на Палестину.