Великое национальное собрание Турции одобрило меморандум, осуждающий расширение израильской оккупации Газы и массовое уничтожение палестинцев.

Документ призывает приостановить членство Израиля в Организации Объединенных Наций и других международных структурах до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит «геноцидальную политику» против палестинского народа.