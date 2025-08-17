Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не оказывают давления на Киев в вопросе территориальных уступок. Об этом он сказал в эфире NBC News.

Во время интервью ведущая отметила, что Москва требует закрепления за Россией Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Она показала Рубио карту, где эти регионы были выделены красным цветом.

«Смотрите, в конечном итоге украинцы не готовы отдать эти территории, и никто не заставляет Украину это делать», — заявил госсекретарь США.

Ранее источник Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп поддержал российскую идею об отступлении Украины с подконтрольных территорий в Донбассе.

По данным Reuters, FT и WP, президент России Владимир Путин во время переговоров с Трампом на Аляске предложил такой вариант в обмен на замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, как указывал Reuters, Москва может вернуть Киеву части Сумской и Харьковской областей, которые сейчас заняты российскими силами.