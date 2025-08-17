Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не оказывают давления на Киев в вопросе территориальных уступок. Об этом он сказал в эфире NBC News.
Во время интервью ведущая отметила, что Москва требует закрепления за Россией Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Она показала Рубио карту, где эти регионы были выделены красным цветом.
«Смотрите, в конечном итоге украинцы не готовы отдать эти территории, и никто не заставляет Украину это делать», — заявил госсекретарь США.
Ранее источник Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп поддержал российскую идею об отступлении Украины с подконтрольных территорий в Донбассе.
По данным Reuters, FT и WP, президент России Владимир Путин во время переговоров с Трампом на Аляске предложил такой вариант в обмен на замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, как указывал Reuters, Москва может вернуть Киеву части Сумской и Харьковской областей, которые сейчас заняты российскими силами.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа выступил с заявлением вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что Конституция Украины «делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей». По словам украинского лидера, перед заключением окончательного мирного соглашения необходимо объявить перемирие.
Зеленский также отметил, что территориальные вопросы могут обсуждаться только во время трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.
Как сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, главной темой переговоров с Зеленским в Вашингтоне 18 августа станет территориальный вопрос.