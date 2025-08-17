ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Зеленский: реальная линия переговоров — это линия фронта
Владимир Зеленский заявил, что мирный процесс возможен только после прекращения огня, а переговоры должны вестись относительно линии фронта
Зеленский: реальная линия переговоров — это линия фронта
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
17 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для начала мирного процесса необходимо прекратить огонь. Об этом он заявил на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье. 

По словам Зеленского, у президента России Владимира Путина много требований, но Киев не знает всех деталей.  

«И если их действительно столько, сколько мы слышим, то на их рассмотрение понадобится время. Это невозможно сделать под давлением оружия. Поэтому необходимо прекратить огонь и быстро работать над окончательным соглашением», — сказал украинский лидер. 

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться 18 августа на встрече в Белом доме. Зеленский добавил, что реальные переговоры должны касаться линии соприкосновения.  

«Нам нужны реальные переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Линия контакта является лучшим местом для обсуждения, и европейцы поддерживают это. Мы благодарим всех. Россия все еще не добилась успеха в Донецкой области. Путин не смог ее захватить в течение 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или обмен землями», — заявил президент. 

Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий должен обсуждаться исключительно лидерами Украины и России в рамках трехсторонних переговоров с участием США.  

Читайте также

«Сейчас Россия не дает никаких признаков того, что трехсторонние переговоры состоятся», — отметил он. 

Президент Украины также заявил, что не располагает подробной информацией о гарантиях безопасности для Киева, которые обсуждали Дональд Трамп и Владимир Путин на Аляске. Однако он назвал слова американского лидера «важным сигналом». 

Зеленский добавил, что если Россия откажется от трехсторонних переговоров, то необходимо вводить новые санкции. 

СвязанныеTRT Global - Решение за Киевом

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us