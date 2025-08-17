Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для начала мирного процесса необходимо прекратить огонь. Об этом он заявил на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье.

По словам Зеленского, у президента России Владимира Путина много требований, но Киев не знает всех деталей.

«И если их действительно столько, сколько мы слышим, то на их рассмотрение понадобится время. Это невозможно сделать под давлением оружия. Поэтому необходимо прекратить огонь и быстро работать над окончательным соглашением», — сказал украинский лидер.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться 18 августа на встрече в Белом доме. Зеленский добавил, что реальные переговоры должны касаться линии соприкосновения.

«Нам нужны реальные переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Линия контакта является лучшим местом для обсуждения, и европейцы поддерживают это. Мы благодарим всех. Россия все еще не добилась успеха в Донецкой области. Путин не смог ее захватить в течение 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или обмен землями», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий должен обсуждаться исключительно лидерами Украины и России в рамках трехсторонних переговоров с участием США.