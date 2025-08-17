Президент США Дональд Трамп заявил о скорых изменениях в отношениях с Россией. В своем коротком сообщении в Truth Social он написал: «Большой прогресс в отношении России. Следите за новостями». Подробностей американский лидер не привел.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Москва пошла на уступки по поводу пяти украинских регионов. По его словам, ключевым вопросом на переговорах остается обмен территориями между Россией и Украиной.

«Основной вопрос [по урегулированию украинского конфликта] — это вопрос обмена территориями. Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро», — сказал Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Reuters и Financial Times писали, что в ходе переговоров на Аляске Россия предложила заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, Москва готова уйти с занятых территорий Сумской и Харьковской областей в обмен на отступление украинских сил с районов Донбасса, которые до сих пор находятся под контролем Киева.