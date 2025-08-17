Президент Франции Эммануэль Макрон после участия во встрече «коалиции желающих» в воскресенье выступил с жестким заявлением о позиции России. По его словам, Москва не стремится к настоящему миру, а добивается капитуляции Киева.
«Мы хотим мира: прочного, длительного мира, которому будет предшествовать возвращение пленных, невинных людей, и который будет уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран», — сказал Макрон.
Он подчеркнул, что Россия предлагает лишь такой вариант, который означает капитуляцию Украины.
«Я не думаю, что президент (России Владимир) Путин хочет мира. Я думаю, что он хочет капитуляции Украины», — отметил французский лидер.
Макрон предостерег, что слабость союзников перед Россией приведет к новым конфликтам.
«Если мы сегодня слабы, завтра мы заплатим высокую цену... Если Европа хочет быть свободной и независимой, мы должны быть сильными и нас должны уважать», — заявил он.
Французский президент также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп «хочет мира».
Макрон настаивает, что при любых переговорах с Россией Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Он заявил, что «ни одна страна не может согласиться на потерю территорий, если не имеет гарантий безопасности для остальной части своей территории».
Французский президент отметил, что для достижения прочного мира Украине необходима сильная армия и поддержка союзников. Он подчеркнул, что Киев должен быть представлен на любых переговорах о будущем страны.
Макрон заявил, что цель визита европейских лидеров в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским — продемонстрировать единство Украины и ее союзников.
Ожидается, что в понедельник Зеленский встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Сначала состоится встреча тет-а-тет, позже к переговорам присоединятся европейские лидеры.