Президент Франции Эммануэль Макрон после участия во встрече «коалиции желающих» в воскресенье выступил с жестким заявлением о позиции России. По его словам, Москва не стремится к настоящему миру, а добивается капитуляции Киева.

«Мы хотим мира: прочного, длительного мира, которому будет предшествовать возвращение пленных, невинных людей, и который будет уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Россия предлагает лишь такой вариант, который означает капитуляцию Украины.

«Я не думаю, что президент (России Владимир) Путин хочет мира. Я думаю, что он хочет капитуляции Украины», — отметил французский лидер.

Макрон предостерег, что слабость союзников перед Россией приведет к новым конфликтам.

«Если мы сегодня слабы, завтра мы заплатим высокую цену... Если Европа хочет быть свободной и независимой, мы должны быть сильными и нас должны уважать», — заявил он.

Французский президент также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп «хочет мира».