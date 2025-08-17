Пятничное утро 15 августа войдет в историю дипломатии как момент, когда два мировых лидера враждующих держав попытались переписать правила игры вокруг украинского кризиса. На военной базе в Анкоридже Дональд Трамп и Владимир Путин провели трехчасовые переговоры, которые не принесли ожидаемого прорыва, но существенно указали на менюящийся вектор дипломатических усилий.
Ставки и ожидания
За неделю до саммита американский президент выдвинул ультиматум: перемирие в течение десяти дней или «очень серьезные последствия» для России. Трамп говорил о возможных вторичных санкциях против стран, покупающих российскую нефть, дополнительных торговых ограничениях и усилении экономического давления. Ожидания были высокими – многие аналитики предполагали, что Путин, столкнувшись с растущими экономическими проблемами, может пойти на уступки.
Однако реальность оказалась иной. Российский лидер прибыл на Аляску не для капитуляции, а для переговоров с позиции силы. Теплый прием, оказанный ему Трампом – красная дорожка, совместная поездка в президентском лимузине, дружеские жесты – свидетельствовал о готовности американской стороны к серьезному диалогу.
В современной международной политике форма часто определяет содержание. В последние годы Путин ограничивал свои международные поездки. Да и его самого не особо жаловали во многих частях света. В этот раз глава РФ получил возможность провести полноценный саммит с американским президентом. Для российской дипломатии это было важной победой – возвращение к формату равноправного диалога великих держав.
Трамп, со своей стороны, продемонстрировал готовность к прямому общению даже с самыми сложными партнерами. Его подход – сначала установить личные отношения, а затем переходить к деловым переговорам – отражал фирменный стиль американского президента, хотя и вызвал критику американского истеблишмента.
Новая архитектура переговоров
Главным результатом встречи стало не подписание соглашений, а изменение самой логики урегулирования. До Аляски Трамп настаивал на поэтапном подходе: сначала перемирие, затем обсуждение более широких вопросов. Путин последовательно выступал за комплексное решение, которое учитывало бы «коренные причины» конфликта.
После переговоров американский президент фактически принял российскую формулу. В своих заявлениях он говорил уже не о перемирии, а о «мирном соглашении, которое положит конец войне». Этот сдвиг в терминологии может показаться незначительным, но он кардинально меняет переговорный процесс.
Территориальное измерение
Согласно источникам Financial Times, знакомым с ходом переговоров, Путин выдвинул конкретные территориальные требования. Россия готова зафиксировать текущие позиции на большей части фронта, но настаивает на полном контроле над Донецкой и Луганской областями. В обмен предлагается заморозка линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях.
Такая формула дала бы России контроль над промышленным сердцем Украины, но оставила бы под украинским контролем около 80% территории страны. Для Москвы это означало бы закрепление военных достижений, для Киева – болезненные потери при сохранении государственности.
Европейский фактор
Реакция европейских столиц на итоги саммита оказалась сдержанно негативной. В телефонном разговоре с Трампом президент Франции Эммануэль Макрон напомнил об опыте Минских соглашений, которые Путин так и не выполнил. Немецкий канцлер Фридрих Мерц выразил скептицизм относительно возможности долгосрочного мира без серьезных гарантий безопасности для Украины.
Европейские лидеры опасаются, что Трамп, в стремлении к быстрому результату, может пожертвовать долгосрочными интересами трансатлантического партнерства. Планируемая встреча «Коалиции желающих» – группы стран, готовых предоставить гарантии безопасности Украине, – призвана скоординировать европейский ответ на американские инициативы.
Украинская дилемма
Для Киева итоги аляскинских переговоров создают сложную дилемму. С одной стороны, отсутствие немедленных уступок со стороны Трампа дает украинскому руководству время для маневра. С другой стороны, новая логика переговорного процесса требует от Украины четкого определения собственных красных линий в условиях, когда мало кто верит в возможность возвращения всех оккупированных территорий военным путем.
Украинское руководство сформулировало базовые требования для любых переговоров:
Устойчивое прекращение огня до любых территориальных уступок. Киев готов к диалогу по территориальным вопросам лишь после того, как Москва даст согласие на прекращение огня. При этом российская сторона настаивает на отводе украинских войск как условии для перемирия – требование, которое украинская сторона считает неприемлемым.
Возмещение Россией причиненного ущерба. Согласно подсчетам украинской стороны, совокупный ущерб инфраструктуре и экономике страны достигает $500-1000 млрд. При этом в европейских странах находятся замороженные российские активы на $200 млрд с неясными перспективами их использования для восстановления Украины.
Гарантии безопасности вместо членства в НАТО. Несмотря на прежние устремления Киева вступить в Североатлантический альянс, Трамп четко дал понять, что этот вариант не рассматривается. Президент Зеленский подчеркивает необходимость получения надежных международных гарантий безопасности в качестве альтернативы натовскому зонтику.
Сохранение антироссийских санкций. Украинские власти серьезно обеспокоены возможностью частичного или полного снятия санкций по инициативе Трампа. Киев рассматривает санкционное давление как ключевой элемент принуждения России к соблюдению любых достигнутых договоренностей.
Предстоящая встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне станет критическим моментом для проверки совместимости американских и украинских подходов к урегулированию. От готовности сторон к компромиссам будет зависеть, станет ли аляскинский саммит началом мирного процесса или очередным дипломатическим тупиком.
Перспективы и риски
Аляскинский саммит не принес быстрого решения украинского кризиса, но открыл новую главу в дипломатических усилиях. Трамп продемонстрировал готовность к прямому диалогу с Путиным, российский лидер показал, что не намерен идти на односторонние уступки.
Возможная трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Зеленского, которая может состояться уже в ближайшие недели, станет настоящим испытанием для новой дипломатической архитектуры. Успех будет зависеть от готовности всех сторон к компромиссам и от способности международного сообщества предоставить надежные гарантии безопасности Украине.
История показывает, что самые сложные конфликты редко решаются с первой попытки. Аляскинский саммит, возможно, стал не финалом, а прологом к долгому процессу поиска устойчивого мира в Восточной Европе.