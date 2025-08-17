Пятничное утро 15 августа войдет в историю дипломатии как момент, когда два мировых лидера враждующих держав попытались переписать правила игры вокруг украинского кризиса. На военной базе в Анкоридже Дональд Трамп и Владимир Путин провели трехчасовые переговоры, которые не принесли ожидаемого прорыва, но существенно указали на менюящийся вектор дипломатических усилий.

Ставки и ожидания

За неделю до саммита американский президент выдвинул ультиматум: перемирие в течение десяти дней или «очень серьезные последствия» для России. Трамп говорил о возможных вторичных санкциях против стран, покупающих российскую нефть, дополнительных торговых ограничениях и усилении экономического давления. Ожидания были высокими – многие аналитики предполагали, что Путин, столкнувшись с растущими экономическими проблемами, может пойти на уступки.

Однако реальность оказалась иной. Российский лидер прибыл на Аляску не для капитуляции, а для переговоров с позиции силы. Теплый прием, оказанный ему Трампом – красная дорожка, совместная поездка в президентском лимузине, дружеские жесты – свидетельствовал о готовности американской стороны к серьезному диалогу.

В современной международной политике форма часто определяет содержание. В последние годы Путин ограничивал свои международные поездки. Да и его самого не особо жаловали во многих частях света. В этот раз глава РФ получил возможность провести полноценный саммит с американским президентом. Для российской дипломатии это было важной победой – возвращение к формату равноправного диалога великих держав.

Трамп, со своей стороны, продемонстрировал готовность к прямому общению даже с самыми сложными партнерами. Его подход – сначала установить личные отношения, а затем переходить к деловым переговорам – отражал фирменный стиль американского президента, хотя и вызвал критику американского истеблишмента.

Новая архитектура переговоров

Главным результатом встречи стало не подписание соглашений, а изменение самой логики урегулирования. До Аляски Трамп настаивал на поэтапном подходе: сначала перемирие, затем обсуждение более широких вопросов. Путин последовательно выступал за комплексное решение, которое учитывало бы «коренные причины» конфликта.

После переговоров американский президент фактически принял российскую формулу. В своих заявлениях он говорил уже не о перемирии, а о «мирном соглашении, которое положит конец войне». Этот сдвиг в терминологии может показаться незначительным, но он кардинально меняет переговорный процесс.

Территориальное измерение

Согласно источникам Financial Times, знакомым с ходом переговоров, Путин выдвинул конкретные территориальные требования. Россия готова зафиксировать текущие позиции на большей части фронта, но настаивает на полном контроле над Донецкой и Луганской областями. В обмен предлагается заморозка линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях.

Такая формула дала бы России контроль над промышленным сердцем Украины, но оставила бы под украинским контролем около 80% территории страны. Для Москвы это означало бы закрепление военных достижений, для Киева – болезненные потери при сохранении государственности.

Европейский фактор

Реакция европейских столиц на итоги саммита оказалась сдержанно негативной. В телефонном разговоре с Трампом президент Франции Эммануэль Макрон напомнил об опыте Минских соглашений, которые Путин так и не выполнил. Немецкий канцлер Фридрих Мерц выразил скептицизм относительно возможности долгосрочного мира без серьезных гарантий безопасности для Украины.