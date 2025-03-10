ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Турция не допустит раздела Сирии
Турецкий лидер заявил о поддержке территориальной целостности соседней страны, подчеркнув, что Анкара выступает против этнической и религиозной сегрегации в регионе
Президент Эрдоган: Турция не допустит раздела Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
10 марта 2025 г.

Турция поддерживает мирное урегулирование ситуации в Сирии и выступает против любых попыток территориального деления страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления после заседания кабинета министров в Анкаре.

По словам турецкого лидера, благодаря эффективному вмешательству сирийских правительственных сил ситуация в основном находится под контролем, хотя обстановка на местах остается напряженной. Анкара оказывает поддержку сирийским властям для быстрой деэскалации ситуации.

«Ни в Ираке, ни в Сирии, ни в Ливане, ни в других странах региона мы не разделяем людей по происхождению, религии или секте», — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции приветствовал умеренную позицию сирийского лидера Ахмеда аш-Шары и его готовность привлечь к ответственности нарушителей закона.

«Мы никогда не дадим согласия на кадастровую инженерию в Сирии, так же как мы не разрешили проводить подобные операции на территории нашей страны», — заявил он, имея в виду попытки изменения территориально-демографической структуры региона.

Касаясь отношений с Европейским Союзом, Эрдоган отметил, что Турция стремится развивать сотрудничество с перспективой полноправного членства.

«Мы хотим, чтобы наши европейские друзья поняли роль новой Турции в изменившемся мире и определили свои стратегии соответствующим образом. Мы напоминаем, что Турция — это последний выход перед мостом», — сказал президент.

Эрдоган также подверг критике современную международную систему: «Глобальная система, которая, как утверждается, основана на правилах и законах, вступила в фазу коллапса. Больше всего по международному порядку бьют основатели системы».

Говоря об экономической ситуации, глава государства выразил уверенность в продолжении снижения инфляции до однозначных показателей.

«Наш национальный доход превысил 1,3 трлн долларов, а доход на душу населения — 15 тыс. долларов. Мы будем демонстрировать более сильный рост, привлекая ветер инвестиций и экспорта», — заключил турецкий лидер.

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