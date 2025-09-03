Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что Турция не останется безучастной к геноциду палестинцев.

Выступая в среду на открытии Недели «Мевлид-и Неби» в Анкаре, глава Турции подчеркнул, что страна не станет безмолвными зрителями «страданий в Палестине, вызванных безжалостным Нетаньяху».

Эрдоган выразил солидарность с мусульманскими странами, охваченными конфликтами, заявив: «Если половина нашего сердца здесь, то другая половина — в Газе, Палестине, Йемене, Судане, Афганистане, где кровоточат раны исламского мира». Он подчеркнул единство мусульман, сказав: «Мы видим всех мусульман как кирпичи одного здания, части одного тела».

Эрдоган заверил: «Мы никогда не забудем угнетенные народы в наших молитвах» и добавил: «Мы не будем сторонними наблюдателями за геноцидом и угнетением со стороны Нетаньяху в Палестине».