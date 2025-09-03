ТУРЦИЯ
Турция не будет молчать о геноциде в Газе
Призвав мусульман к единству, президент Эрдоган упомянул о необходимости помнить о страданиях в Палестине, Йемене, Судане и Афганистане
3 сентября 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что Турция не останется безучастной к геноциду палестинцев.

Выступая в среду на открытии Недели «Мевлид-и Неби» в Анкаре, глава Турции подчеркнул, что страна не станет безмолвными зрителями «страданий в Палестине, вызванных безжалостным Нетаньяху».

Эрдоган выразил солидарность с мусульманскими странами, охваченными конфликтами, заявив: «Если половина нашего сердца здесь, то другая половина — в Газе, Палестине, Йемене, Судане, Афганистане, где кровоточат раны исламского мира». Он подчеркнул единство мусульман, сказав: «Мы видим всех мусульман как кирпичи одного здания, части одного тела».

Эрдоган заверил: «Мы никогда не забудем угнетенные народы в наших молитвах» и добавил: «Мы не будем сторонними наблюдателями за геноцидом и угнетением со стороны Нетаньяху в Палестине».

Несмотря на региональные кризисы, президент Турции призвал к стойкости: «Мы не безнадежны и никогда не будем. Несмотря на несправедливость, неравенство и притеснения на нашей земле, мы никогда не поддадимся отчаянию».

Израильская военная кампания в Газе, начатая в октябре 2023 года, унесла жизни более 63 700 палестинцев и привела к гуманитарной катастрофе, включая вызванный Израилем голод. 8 августа израильский кабинет безопасности одобрил план Нетаньяху по постепенной оккупации города Газа.

Действия Израиля находятся под международным вниманием: в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности, а в Международном суде ООН продолжается дело о геноциде в Газе.

