Соединенные Штаты фактически прекратили выдачу неиммиграционных виз почти всем владельцам палестинских паспортов, сообщают The New York Times и CNN со ссылкой на внутреннюю инструкцию Госдепартамента.
Согласно документу, подписанному госсекретарем Марко Рубио 18 августа, посольства и консульства США обязаны отказывать в визах всем обладателям паспортов Палестинской администрации, которые подают заявки на учебу, работу, лечение или туристические поездки. Решение вступило в силу немедленно. Исключение сделано только для иммиграционных виз и тех случаев, когда заявители используют паспорта других государств.
Госдепартамент объяснил шаг необходимостью «усиленного контроля и проверки личности заявителей». Представитель ведомства подчеркнул, что «каждое визовое решение напрямую связано с национальной безопасностью США».
За несколько дней до этого Вашингтон уже приостановил выдачу виз жителям Газы, а 22 августа начал аннулировать и отклонять визы членов Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации, включая президента Махмуда Аббаса. Решение совпало с подготовкой к заседанию Генеральной ассамблеи ООН, где делегация Палестины планировала участвовать.
Хотя США обязаны как страна-хозяйка ООН допускать всех официальных представителей, Госдепартамент заявил, что формально выполняет обязательства, позволяя палестинской миссии присутствовать, но при этом ограничивает доступ большинству граждан.
Администрация Дональда Трампа заявляет, что администрация Палестины «не выполняет свои обязательства и подрывает перспективы мира». Однако он не стал уточнять, что именно он имеет в виду под этим — ранее именно Израиль срывал подписание мирных соглашений по Газе.
Новый шаг Госдепа еще больше сближает Вашингтон с правым правительством Израиля, которое категорически отвергает создание палестинского государства. Критики называют решение фактическим запретом на учебу и лечение для тысяч палестинцев. По словам правозащитников, подобные ограничения «бьют по обычным людям» и лишают их возможности выехать за границу даже ради спасения жизни.