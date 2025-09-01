Соединенные Штаты фактически прекратили выдачу неиммиграционных виз почти всем владельцам палестинских паспортов, сообщают The New York Times и CNN со ссылкой на внутреннюю инструкцию Госдепартамента.

Согласно документу, подписанному госсекретарем Марко Рубио 18 августа, посольства и консульства США обязаны отказывать в визах всем обладателям паспортов Палестинской администрации, которые подают заявки на учебу, работу, лечение или туристические поездки. Решение вступило в силу немедленно. Исключение сделано только для иммиграционных виз и тех случаев, когда заявители используют паспорта других государств.

Госдепартамент объяснил шаг необходимостью «усиленного контроля и проверки личности заявителей». Представитель ведомства подчеркнул, что «каждое визовое решение напрямую связано с национальной безопасностью США».

За несколько дней до этого Вашингтон уже приостановил выдачу виз жителям Газы, а 22 августа начал аннулировать и отклонять визы членов Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации, включая президента Махмуда Аббаса. Решение совпало с подготовкой к заседанию Генеральной ассамблеи ООН, где делегация Палестины планировала участвовать.