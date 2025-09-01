Большой, прекрасный, дорогой

В своей президентской кампании Дональд Трамп заверял, что превратит США в сверхдержаву. А после победы вовсе провозгласил начало «золотого века в Америке».

Справедливости ради надо отметить, что политик не медлил. Не успел занять Овальный кабинет, как запустил масштабные реформы.

Одна из них — так называемый «большой прекрасный закон» о госрасходах и налогах.

Согласно ему, продлеваются фискальные послабления, которые Трамп ввел в первый президентский срок.

Впрочем есть и новые нормы. Например, налоговые льготы на чаевые и сверхурочные, и для родителей несовершеннолетних. Таким образом планируется оживить потребление и инвестиции в стране. А они в свою очередь обеспечат рост американской экономики.

По документу также увеличиваются расходы на оборону и охрану границы от нелегальных мигрантов. На это потребуется около $350 млрд.

Однако, как говорится, если где-то прибыло, то в другом месте убыло. Так, Трамп урезал субсидии на здравоохранение. Прежде всего в рамках программы Medicaid, по которой оплачивается медицинская помощь инвалидам, малоимущим.

Ужесточили также условия выдачи населению талонов на продукты. Плюс отменили налоговые льготы для «зеленой» энергетики.

Как отметили в Белом доме, «большой прекрасный закон» позволит претворить в жизнь предвыборные обещания». А именно — «сделать Америку богатой». За десятилетие рассчитывают сократить бюджетные расходы на $1,6 трлн, а дефицит казны — на $8 трлн. В планах также уменьшить государственный долг — «ахиллесову пяту» американской экономики. Сейчас он превышает $37 трлн.

К слову, в прошлом году США оказались вторыми после Сингапура в рейтинге долговой нагрузки стран. Каждый американец уже при рождении должен $103,7 тыс. Это на $5,8 тыс. больше, чем в 2023 году.

Хотели как лучше, а получилось как всегда

Между тем эксперты настроены скептически. С одной стороны Трамп обещал американцам серьезные налоговые послабления и повысить уровень жизни. С другой — неоднократно заявлял об необходимости сократить госдолг и жесткой экономии бюджета. Но одно противоречит другому.

Поэтому прогнозы неутешительны. По оценке рейтингового агентства Moody's, к 2035 году госдолг увеличится с 98% до 134% ВВП. А «дыра» в американской казне вырастет до 9% ВВП. Сейчас она превышает 6%.

Причина — доходы не растут, а социальные расходы увеличиваются.

Так, например, только от налоговых льгот бюджет США потеряет порядка $150 млрд в год.

А через десятилетие 30% казны США пойдут на обслуживание кредитов, подсчитали аналитики. Для сравнения: в прошлом году было 18%, а еще четыре года назад — 9%.

Аналогичная ситуация ожидает бизнес и население. Им тоже необходимо возвращать средства за ипотеку, автокредиты, займы под дело.

Более того, только из-за одного сокращения расходов на Medicaid потеряют страховку 8 млн американцев с низким доходом. «Больницы закроются, включая сельские и городские, а также в самом сердце Америки. Дома престарелых будут закрыты, и пострадают обычные американцы — дети, пожилые люди, инвалиды», — отметил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис. Он неоднократно заявлял, что «большой прекрасный закон» «навредит американскому народу».

То ли еще будет