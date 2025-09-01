Большой, прекрасный, дорогой
В своей президентской кампании Дональд Трамп заверял, что превратит США в сверхдержаву. А после победы вовсе провозгласил начало «золотого века в Америке».
Справедливости ради надо отметить, что политик не медлил. Не успел занять Овальный кабинет, как запустил масштабные реформы.
Одна из них — так называемый «большой прекрасный закон» о госрасходах и налогах.
Согласно ему, продлеваются фискальные послабления, которые Трамп ввел в первый президентский срок.
Впрочем есть и новые нормы. Например, налоговые льготы на чаевые и сверхурочные, и для родителей несовершеннолетних. Таким образом планируется оживить потребление и инвестиции в стране. А они в свою очередь обеспечат рост американской экономики.
По документу также увеличиваются расходы на оборону и охрану границы от нелегальных мигрантов. На это потребуется около $350 млрд.
Однако, как говорится, если где-то прибыло, то в другом месте убыло. Так, Трамп урезал субсидии на здравоохранение. Прежде всего в рамках программы Medicaid, по которой оплачивается медицинская помощь инвалидам, малоимущим.
Ужесточили также условия выдачи населению талонов на продукты. Плюс отменили налоговые льготы для «зеленой» энергетики.
Как отметили в Белом доме, «большой прекрасный закон» позволит претворить в жизнь предвыборные обещания». А именно — «сделать Америку богатой». За десятилетие рассчитывают сократить бюджетные расходы на $1,6 трлн, а дефицит казны — на $8 трлн. В планах также уменьшить государственный долг — «ахиллесову пяту» американской экономики. Сейчас он превышает $37 трлн.
К слову, в прошлом году США оказались вторыми после Сингапура в рейтинге долговой нагрузки стран. Каждый американец уже при рождении должен $103,7 тыс. Это на $5,8 тыс. больше, чем в 2023 году.
Хотели как лучше, а получилось как всегда
Между тем эксперты настроены скептически. С одной стороны Трамп обещал американцам серьезные налоговые послабления и повысить уровень жизни. С другой — неоднократно заявлял об необходимости сократить госдолг и жесткой экономии бюджета. Но одно противоречит другому.
Поэтому прогнозы неутешительны. По оценке рейтингового агентства Moody's, к 2035 году госдолг увеличится с 98% до 134% ВВП. А «дыра» в американской казне вырастет до 9% ВВП. Сейчас она превышает 6%.
Причина — доходы не растут, а социальные расходы увеличиваются.
Так, например, только от налоговых льгот бюджет США потеряет порядка $150 млрд в год.
А через десятилетие 30% казны США пойдут на обслуживание кредитов, подсчитали аналитики. Для сравнения: в прошлом году было 18%, а еще четыре года назад — 9%.
Аналогичная ситуация ожидает бизнес и население. Им тоже необходимо возвращать средства за ипотеку, автокредиты, займы под дело.
Более того, только из-за одного сокращения расходов на Medicaid потеряют страховку 8 млн американцев с низким доходом. «Больницы закроются, включая сельские и городские, а также в самом сердце Америки. Дома престарелых будут закрыты, и пострадают обычные американцы — дети, пожилые люди, инвалиды», — отметил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис. Он неоднократно заявлял, что «большой прекрасный закон» «навредит американскому народу».
То ли еще будет
Тем временем на американскую экономику влияют еще два фактора — торговая война со всем миром и депортация мигрантов.
Если предыдущий президент США Джо Байден использовал доллар, как санкционное оружие, то Трамп предпочитает пошлины.
И главе Белого дома удалось получить, то что хотелось. ЕС согласился на тарифы в размере 15% на 75% европейских товаров. Ранее Вашингтон грозил установить 30%.
На аналогичных условиям Вашингтон договорился торговать с Японией.
Повысились пошлины также на товары из Индии. Теперь они составляют 50%. Для Канады и Мексики Трамп вовсе ввел дополнительные тарифы на импорт сразу как стал президентом.
Какие-то страны он таким образом наказывал за покупку российской нефти. В отношении других поднимал барьеры под предлогом борьбы с нелегальными иммигрантами и контрабандой наркотиков.
На очереди — Франция, Италия и Испания, которые, по мнению Трампа, «дискриминируют» американские IT-компании.
По словам министра финансов США Скотта Бессента, его ведомство «получает рекордные доходы от пошлин, которые составят $300 млрд в год».
С сентября эта сумма увеличится и достигнет $1 трлн.
Но эксперты не спешат радоваться. Дело в том, что из-за подорожания импортных товаров затормозится экономическая активность. А это означает, что часть доходов выпадет.
К тому же надо учитывать возможные ответные меры торговых партнеров, которые приведут к сокращению экспорта. В результате американская казна не досчитается миллионов долларов.
Усугубляет ситуацию иммиграционная политика Дональда Трампа. «Автоматически замедлится экономика. А здесь формула проста: рост = люди × производительность», — говорит TRT на русском заместитель начальника биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук.
Вместе с тем США занимаются решорингом или процессом возвращения производства на свою территорию. «А это потребует еще времени и человеческих ресурсов, которых в Соединенных Штатах не хватает, учитывая в том числе иммиграционную политику и демографическую ситуацию в стране», — сказала TRT на русском доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Поэтому убытки от торговой войны и ограничений на миграцию «большой прекрасный закон» не компенсирует даже при самом оптимистичном сценарии, предупреждают эксперты Oxford Economics.
Обещанного три года ждут
Не внушают оптимизма и «сухие» цифры. «Последние два года до инаугурации Трампа средний рост ВВП США составлял около 2,5% в год. С его возвращением в Белый дом прошло чуть больше полугода, а темпы снизились примерно до 1,5%. Инфляция после всплеска 2021–2022 годов уверенно шла к целевым 2%, но в последние месяцы прогресс замедлился», — продолжает Ян Пинчук.
Более того, разгоняет инфляцию тарифная политика Трампа. По прогнозам ведущих инвестиционных домов, к концу года показатель составит примерно 3%. Ранее ожидали 2,1%.
Не лучше ситуация на рынке труда. По оценке Федерального резервного банка Филадельфии, к четвертому кварталу уровень безработицы вырастет до 4,5%. Полгода стабильно была на уровне 4–4,2%. В Pantheon Macroeconomics ожидают вовсе 4,8% к концу года.
«Речь пока не идет о рецессии, но признаки замедления очевидны. Поэтому, если смотреть на текущие данные, экономика выглядит слабее, чем в 2024 -м. Это результат как циклических факторов, так и политики нынешней администрации. Однако прогнозы на ближайшие год-два выглядят заметно оптимистичнее, что подтверждает и динамика фондового рынка», — говорит Ян Пинчук.
Цифры цифрами, а тем временем рядовые американцы уже ощущают ухудшение экономики. «Трамп обещал немедленно понизить цены и сделать Америку снова богатой, но только 13% респондентов заявили, что они почувствовали какое-то финансовое преимущество. Около 50% считают, что экономика ухудшается, и только 24% — что она улучшается», — следует из опроса компании Yougov для газеты Times.
37% респондентов заявили, что второй срок Трампа проходит хорошо или отлично. 59% оценили его негативно.