РЕГИОН
1 мин чтения
О чем договорились Алиев и Пашинян?
Лидеры Азербайджана и Армении встретились на полях саммита ШОС
Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна / AZERTAC
1 сентября 2025 г.

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском городе Тяньцзин, прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом азербайджанский лидер сообщил в своем аккаунте в Х.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили двустороннюю мирную повестку, подчеркнули важность конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности.

Читайте также

Алиев и Пашинян также упомянули позитивную динамику, достигнутую во время последнего саммита в Вашингтоне, который вновь подтвердил международную поддержку мирного процесса и нормализации.

Подчеркивается, что стороны договорились продолжить контакты.

