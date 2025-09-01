В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском городе Тяньцзин, прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом азербайджанский лидер сообщил в своем аккаунте в Х.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили двустороннюю мирную повестку, подчеркнули важность конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности.