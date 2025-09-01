1 сентября 2025 г.
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском городе Тяньцзин, прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Об этом азербайджанский лидер сообщил в своем аккаунте в Х.
Отмечается, что лидеры двух стран обсудили двустороннюю мирную повестку, подчеркнули важность конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности.
Алиев и Пашинян также упомянули позитивную динамику, достигнутую во время последнего саммита в Вашингтоне, который вновь подтвердил международную поддержку мирного процесса и нормализации.
Подчеркивается, что стороны договорились продолжить контакты.