Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение Берлина ослабить жесткие долговые правила и увеличить оборонные расходы предотвратило распад НАТО. В интервью телеканалу ZDF он подчеркнул: без этого шага альянс мог развалиться во время июньского саммита в Гааге.

«Я был на саммите НАТО. Если бы мы не изменили конституцию и не согласились тратить 3,5% ВВП на оборону и еще 1,5% на инфраструктуру, НАТО могло бы распасться в тот же день. Мы не допустили этого», — отметил Мерц.

В июне лидеры альянса договорились увеличить коллективные оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Согласно плану, страны должны выделять минимум 3,5% на военные нужды и до 1,5% на защиту критически важной инфраструктуры, укрепление устойчивости, стимулирование инноваций и развитие оборонной промышленности.

Чтобы выполнить эти обязательства, Германия в марте внесла поправки в конституцию. Парламент временно снял действие так называемого «долгового тормоза» — правила, запрещающего бюджетные дефициты, чтобы финансировать растущие оборонные потребности. Также был создан инфраструктурный фонд объемом €500 млрд для поддержки военной готовности и модернизации.

Мерц назвал это решение историческим и необходимым. Он подчеркнул, что одной дипломатии недостаточно для обеспечения безопасности Европы, особенно пока продолжается война России и Украины.