Канцлер ФРГ заявил, что если бы Берлин не увеличил оборонные расходы, то альянс бы распался
Канцлер Германии Фридрих Мерц / DPA
1 сентября 2025 г.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение Берлина ослабить жесткие долговые правила и увеличить оборонные расходы предотвратило распад НАТО. В интервью телеканалу ZDF он подчеркнул: без этого шага альянс мог развалиться во время июньского саммита в Гааге.

«Я был на саммите НАТО. Если бы мы не изменили конституцию и не согласились тратить 3,5% ВВП на оборону и еще 1,5% на инфраструктуру, НАТО могло бы распасться в тот же день. Мы не допустили этого», — отметил Мерц. 

В июне лидеры альянса договорились увеличить коллективные оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Согласно плану, страны должны выделять минимум 3,5% на военные нужды и до 1,5% на защиту критически важной инфраструктуры, укрепление устойчивости, стимулирование инноваций и развитие оборонной промышленности.

Чтобы выполнить эти обязательства, Германия в марте внесла поправки в конституцию. Парламент временно снял действие так называемого «долгового тормоза» — правила, запрещающего бюджетные дефициты, чтобы финансировать растущие оборонные потребности. Также был создан инфраструктурный фонд объемом €500 млрд для поддержки военной готовности и модернизации.

Мерц назвал это решение историческим и необходимым. Он подчеркнул, что одной дипломатии недостаточно для обеспечения безопасности Европы, особенно пока продолжается война России и Украины. 

«Мы стараемся закончить ее как можно скорее, но точно не ценой капитуляции Украины», — отметил канцлер ФРГ.

По его словам, приоритетом остается укрепление украинской армии, чтобы она могла защищать страну в долгосрочной перспективе. Отвечая на вопрос о возможной отправке миротворцев после перемирия, Мерц напомнил, что каждое зарубежное развертывание требует одобрения Бундестага, и отказался называть детали.

Несмотря на рост расходов, Германия по-прежнему испытывает трудности с набором и подготовкой боеспособных военнослужащих. Численность войск бундесвера остается на уровне около 182 тыс. человек.


