«Начался новый период. Мы выступаем за территориальную целостность Сирии и будем противостоять любым попыткам подорвать ее безопасность. Поддержка восстановления Сирии при сохранении ее территориальной целостности и политического единства отвечает интересам всего нашего региона».

Эрдоган также отметил позитивные шаги, предпринятые за последние годы для обеспечения устойчивого мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

«Видение Турции заключается в решении проблем на основе уважения к суверенитету и территориальной целостности всех стран в духе диалога, дипломатии и сотрудничества», — подчеркнул президент.

Говоря о значении ШОС, он назвал организацию важной площадкой для укрепления энергетической безопасности и развития партнерств в области стратегической инфраструктуры:

«Мы рассматриваем развитие в сфере энергетики и связности как жизненно важные для глобальной стабильности, экономического развития и устойчивого роста. Я надеюсь на дальнейшее укрепление сотрудничества с ШОС, которая олицетворяет традицию совместного поиска решений проблем».





