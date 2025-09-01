ТУРЦИЯ
Президент Эрдоган требует остановить зверства в Газе
Глава турецкого государства выступил на расширенном заседании 25-го саммита Совета глав государств ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / TRT Haber
1 сентября 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на расширенном заседании 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В своей речи Эрдоган подчеркнул необходимость срочного реагирования международного сообщества на трагедию в Газе:

«Если международное сообщество не может воспрепятствовать убийству более 63 тысяч жителей Газы, большинство из которых дети, женщины и старики, а также гибели невинных младенцев от голода, то мы все обязаны задуматься. Факт в том, что в Газе уже 23 месяца продолжается варварство. Нет и не может быть оправдания тому, что мы не можем остановить зверства, от которых умирают младенцы, дети и пожилые».

Он добавил, что задача всех государств — превратить ООН в платформу, представляющую глобальную справедливость, в особенности на фоне страданий, которым десятилетиями подвергается палестинский народ.

Коснувшись вопроса Сирии, Эрдоган заявил:

«Начался новый период. Мы выступаем за территориальную целостность Сирии и будем противостоять любым попыткам подорвать ее безопасность. Поддержка восстановления Сирии при сохранении ее территориальной целостности и политического единства отвечает интересам всего нашего региона».

Эрдоган также отметил позитивные шаги, предпринятые за последние годы для обеспечения устойчивого мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

«Видение Турции заключается в решении проблем на основе уважения к суверенитету и территориальной целостности всех стран в духе диалога, дипломатии и сотрудничества», — подчеркнул президент.

Говоря о значении ШОС, он назвал организацию важной площадкой для укрепления энергетической безопасности и развития партнерств в области стратегической инфраструктуры:

«Мы рассматриваем развитие в сфере энергетики и связности как жизненно важные для глобальной стабильности, экономического развития и устойчивого роста. Я надеюсь на дальнейшее укрепление сотрудничества с ШОС, которая олицетворяет традицию совместного поиска решений проблем».



