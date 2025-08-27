Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что палестинцы, которые «ежедневно подвергаются обстрелам и бомбардировкам на глазах у всего мира», добьются справедливости. Выступая в среду на церемонии выпуска Академии жандармерии и береговой охраны в Анкаре, он подчеркнул: «Те, кто проливает невинную кровь, утонут в ней».
«Опираясь на тысячелетний опыт, мы прекрасно знаем следующую истину: тираны, любующиеся своим отражением в зеркале собственного величия, неизбежно падут, чтобы уйти, покрытые позором, — подчеркнул глава Турции. — Нет ни малейшего сомнения, что в потоках крови невинных, что они пролили, захлебнутся и сами палачи».
Эрдоган осудил недавний удар Израиля по больнице «Наср» в Газе, обвинив правительство Биньямина Нетаньяху в «безжалостном уничтожении человечности». По данным властей Газы, в результате атаки погибли 20 человек, включая пациентов, медиков, спасателей и журналистов. С октября 2023 года, по данным местных источников, Израиль убил около 63 тыс. палестинцев в секторе Газа.
Полная блокада Газы, введенная Израилем в начале марта, привела к катастрофическим условиям для 2,4 миллиона жителей эксклава, вызвав голод, распространение болезней и крах базовых служб. Действия стали предметом внеочередной сессии турецкого парламента, созванной спикером Нуманом Куртулмушем в пятницу для обсуждения атак Израиля, геноцида, угнетения и политики голода.