Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что палестинцы, которые «ежедневно подвергаются обстрелам и бомбардировкам на глазах у всего мира», добьются справедливости. Выступая в среду на церемонии выпуска Академии жандармерии и береговой охраны в Анкаре, он подчеркнул: «Те, кто проливает невинную кровь, утонут в ней».

«Опираясь на тысячелетний опыт, мы прекрасно знаем следующую истину: тираны, любующиеся своим отражением в зеркале собственного величия, неизбежно падут, чтобы уйти, покрытые позором, — подчеркнул глава Турции. — Нет ни малейшего сомнения, что в потоках крови невинных, что они пролили, захлебнутся и сами палачи».