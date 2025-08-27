Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик резко раскритиковал премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху за его заявления о событиях 1915 года, назвав их «политической ложью». Челик подчеркнул, что Нетаньяху, причастный к геноциду палестинцев, «осужден совестью истории» и его слова не имеют веса.
«Человек, который должен быть судим за геноцид по законам истории, права и человеческой совести, лжет в каждом слове», — заявил Челик. Он отметил, что Турция открыто и в рамках закона решает все вопросы, связанные с историей, а заявления и решения президента Турции укрепили уверенную политику страны.
Челик назвал Нетаньяху «преступником, осужденным историей и будущим», чьи комментарии о прошлом не имеют значения. Он обвинил израильского лидера в попытке отвлечь внимание от собственных преступлений через искажение исторических фактов.
Накануне МИД Турции осудил заявление Нетаньяху о событиях 1915 года как «политически мотивированную эксплуатацию трагедии». Ведомство подчеркнуло, что премьер, находящийся под следствием за геноцид против палестинцев, пытается скрыть свои преступления, и отвергло его слова как не соответствующие историческим и юридическим фактам.
В ноябре Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, а в июле прошлого года Международный суд ООН вынес заключение, в котором признал присутствие Израиля на палестинских территориях незаконным, призвав еврейское государство прекратить оккупацию и выплатить Палестине репарации.