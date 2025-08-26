ТУРЦИЯ
Турция осудила удары Израиля по Сирии
МИД Турции решительно осудил удары Израиля по территории Сирии, назвав их нарушением суверенитета и угрозой региональной стабильности
МИД Турции / AA
26 августа 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с расширяющимися военными ударами Израиля по территории Сирии. 

«Мы решительно осуждаем военные атаки Израиля, проводимые против территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии», — говорится в документе. 

В Анкаре подчеркнули, что такие действия подрывают усилия по обеспечению стабильности и безопасности как в Сирии, так и во всем регионе.  

Турция призвала к прекращению ударов и продолжению поддержки сирийского правительства в его стремлении восстановить мир и спокойствие в стране. 

«Турция будет и далее поддерживать видение Сирии, очищенной от терроризма, обеспечившей безопасность и сохранившей свою территориальную целостность, в соответствии с законными ожиданиями сирийского народа», — отмечено в заявлении. 

 

