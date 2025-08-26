Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с расширяющимися военными ударами Израиля по территории Сирии.
«Мы решительно осуждаем военные атаки Израиля, проводимые против территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии», — говорится в документе.
В Анкаре подчеркнули, что такие действия подрывают усилия по обеспечению стабильности и безопасности как в Сирии, так и во всем регионе.
Турция призвала к прекращению ударов и продолжению поддержки сирийского правительства в его стремлении восстановить мир и спокойствие в стране.
«Турция будет и далее поддерживать видение Сирии, очищенной от терроризма, обеспечившей безопасность и сохранившей свою территориальную целостность, в соответствии с законными ожиданиями сирийского народа», — отмечено в заявлении.