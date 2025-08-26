Турция призвала к прекращению ударов и продолжению поддержки сирийского правительства в его стремлении восстановить мир и спокойствие в стране.

«Турция будет и далее поддерживать видение Сирии, очищенной от терроризма, обеспечившей безопасность и сохранившей свою территориальную целостность, в соответствии с законными ожиданиями сирийского народа», — отмечено в заявлении.