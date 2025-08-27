ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Турция осудила заявление Нетаньяху о событиях 1915 года
В МИД Турции отметили, что данное заявление является попыткой политически мотивированной эксплуатации трагических событий прошлого
Турция осудила заявление Нетаньяху о событиях 1915 года
МИД Турции / AA
27 августа 2025 г.

Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно событий 1915 года является попыткой политически мотивированной эксплуатации трагических событий прошлого. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

Читайте также

«Нетаньяху, который находится под судом за свою роль в геноциде, совершенном против палестинского народа, пытается скрыть преступления, совершенные им самим и его правительством. Мы осуждаем и отвергаем это заявление, не соответствующее историческим и юридическим фактам», — отмечается в публикации.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us