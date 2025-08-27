27 августа 2025 г.
Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно событий 1915 года является попыткой политически мотивированной эксплуатации трагических событий прошлого. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.
«Нетаньяху, который находится под судом за свою роль в геноциде, совершенном против палестинского народа, пытается скрыть преступления, совершенные им самим и его правительством. Мы осуждаем и отвергаем это заявление, не соответствующее историческим и юридическим фактам», — отмечается в публикации.