«Нетаньяху, который находится под судом за свою роль в геноциде, совершенном против палестинского народа, пытается скрыть преступления, совершенные им самим и его правительством. Мы осуждаем и отвергаем это заявление, не соответствующее историческим и юридическим фактам», — отмечается в публикации.