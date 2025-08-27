Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о значительных шагах в укреплении оборонной промышленности на церемонии в Гёльбаши, где состоялись поставка систем ПВО, открытие 14 новых объектов оборонной компании Aselsan и закладка фундамента технологического комплекса Огулбей.

«Мы пишем яркую страницу в истории нашей обороны, — заявил глава государства, отметив, что август — месяц исторических побед Турции. — В последние годы мы воочию убедились в том, насколько критически важны системы противовоздушной обороны».

Эрдоган сообщил о передаче армии систем ПВО стоимостью $460 млн, включающих 47 единиц техники, таких как «SİPER», «HİSAR» и «Korkut», которые существенно усилят возможности противовоздушной обороны на средних и больших дистанциях.

«Стальной купол» объединит сотни систем ПВО с помощью искусственного интеллекта, разработанного ASELSAN, для работы как единое целое. Он подчеркнул, что без собственных систем ПВО страна не может быть уверена в будущем.