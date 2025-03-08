ПОЛИТИКА
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США сворачивают участие в учениях НАТО
США уведомили союзников по НАТО о прекращении участия в планировании будущих учений в Европе, что связано с намерением сократить военные расходы
США сворачивают участие в учениях НАТО
Американская армия / Reuters
8 марта 2025 г.

Вашингтон сообщил партнерам по НАТО, что прекращает участие в планировании будущих военных учений в Европе, передает шведская газета Expressen со ссылкой на источники. Это решение не затронет маневры, уже запланированные на 2025 год, но коснется более долгосрочных программ.

По данным газеты, шаг связан с сокращением военных расходов в Европе и их переориентацией на Индо-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю. Это означает, что европейским странам придется самостоятельно планировать будущие учения или рассчитывать лишь на небольшие американские подразделения.

Параллельно США рассматривают масштабное сокращение своего военного присутствия в Европе. По данным итальянского агентства ANSA, Трамп планирует вывести около 20% американского контингента – это 20 тыс. военных. The Telegraph также сообщала о возможной передислокации 35 тыс. военнослужащих из Германии в Венгрию.

Общий американский военный контингент за пределами США составляет около 160 тыс. человек.

Кроме того, NBC News сообщал, что Трамп рассматривает вариант частичного отказа от пятой статьи устава НАТО, которая обязывает членов альянса защищать союзников в случае нападения. Согласно плану, США могут перестать гарантировать безопасность государствам, не выполняющим финансовые обязательства по обороне.

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