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1000%: Цены на газ в Европе продолжают рост
За последний год цены на голубое топливо в странах ЕС выросли почти на 1000%. Резкое подорожание повлекло заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа по газопроводу «Северный поток-1» на период с 31 августа по 2 сентября
1000%: Цены на газ в Европе продолжают рост
1000%: Цены на газ в Европе продолжают рост / Others
25 августа 2022 г.

Цены на газ в Европе продолжают рост, стоимость контрактов на поставку с исполнением в сентябре на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем на 18% до €292,50 за мегаватт-час. Это представляет собой рост почти на 1000% по сравнению с предыдущим годом (в августе 2021 года мегаватт-час стоил €26), пишет Bild.

Резкое подорожание вызвало заявление «Газпрома» о прекращении поставок по газопроводу «Северный поток-1» на период с 31 августа по 2 сентября. Засуха в Европе из-за чрезвычайно жаркого лета и продолжающийся рост спроса в регионе также называются причинами роста цен.

Такое подорожание может оказать сильное влияние на конечных потребителей. «После того, как объемы газа, закупленные до взрывного роста цен, будут израсходованы, газ придется покупать по текущим рекордным ценам», — сказал управляющий директор портала сравнения CHECK24 Штеффен Зутнер.

Властям Германии, переживающей масштабный кризис из-за проблем с поставками газа из России, уже пришлось пойти на беспрецедентные шаги. В начале августа появилась информация, что из-за нехватки энергии может быть осложнена работа крематориев в стране.

В Мюнхене, в свою очередь, заявилио переводе тепловых станций на мазутные горелки, а энергоблоков — с угля на газ. Местная энергетическая компания также снизила минимальную температуру в бассейнах и саунах и запустила программу на €10 млн по расширению систем централизованного отопления, которые работают на возобновляемых источниках энергии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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